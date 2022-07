22. juli-markering i regjeringskvartalet i gang

Nestleder Tor Inge Kristoffersen i 22. juli-støttegruppen var først ut av talerne. Han viste til både skytingen i Oslo 25. juni i år og drapet på Johanne Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor-moskeen 10. august 2019.

– Tre datoer i løpet av elleve år er tre for mange, vi trenger ikke flere datoer å huske på, sa han.

– Alle har et ansvar om å si ifra og ta til motmæle når noen kommer med hatefulle meninger og konspirasjoner. Vi må alle sørge for at det terroristen har prøvd å ta fra oss, blir sterkere enn noen gang, fortsatte han.

Mindre berøringsangst

Leder av den nasjonale støttegruppen, Lisbeth Røyneland, mener at noe av berøringsangsten rundt 22. juli er blitt borte.

– Da jeg sto her i fjor spurte jeg «hva ville de som ikke er her i dag, tenke om oss i dag?». Jeg tror de ville blitt stolte av å se at noe av berøringsangsten rundt 22. juli har blitt borte. Vi har blitt modigere i møte med hatet. I større grad enn før opplever jeg at vi er i stand til å kalle en spade for en spade. Samtidig tror jeg hjertene deres ville blitt fylt med sorg av å vite at mange fortsatt har det vondt, sa hun.

77 søyler

I juni åpnet det nasjonale minnesmerket ved Utøya-kaia etter en langvarig strid.

– I år fikk vi endelig et nasjonalt minnested å gå til. Nede ved Utøya-kaia strekker 77 søyler seg mot himmelen samtidig som de speiler seg mot vannet. Slik kan vi minnes de umistelige og reflektere over hva de kunne vært om de hadde fått lov til å leve.

– Det er i dag elleve år siden det grusomme terrorangrepet 22. juli 2011. 4.019 dager med tomme stoler rundt middagsbordet. Dette er en dag for å minnes de umistelige, men også for å huske at demokratiet ikke kommer av seg selv.

Musikkinnslag og kransenedleggelse

Daniela Reyes framførte «Ballongvisa», skrevet av moren Maj Britt Andersen. Det blir også navneopplesing og kransenedleggelse ved minnesmerket ved Høyblokka.

Mellom klokken 10 og 18 vil Oslo domkirke være åpen, og det blir tenning av lys og musikkinnslag. I kirken er prester og diakon til stede gjennom hele dagen.

Markeringen på Utøya starter klokka 16.

