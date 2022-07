Forbrukerrådet ber SAS-kunder vente med å avbestille billetter

– Hvis du avbestiller selv, mister du retten på refusjon av billettene, noe du har krav på dersom du venter til flyet blir innstilt av selskapet, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

De opplyser at dersom man ikke får direkte beskjed fra flyselskapet om at flyet er innstilt, så regn med at det går som vanlig.

– Streiken kan avblåses når som helst, og da gjelder å være klar dersom flyet går som planlagt, sier han videre.

Forbrukerrådet opplyser at man har tre valg hvis flyet ikke går: Ombooking snarest mulig, ombooking til et senere tidspunkt, eller å få pengene tilbake for reisen.

– Mange vil nok ønske ombooking i håp om å komme seg av gårde på ferie raskt. Men husk at når det er streik, vil de reelle ombookingsmulighetene være små siden det ofte ikke er ledige seter å oppdrive. Det gjelder også dersom du tar ansvar selv, og forsøker å finne en erstatningsflyging, sier Iversen.

