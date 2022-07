Drapssiktet i Tromsø varetektsfengslet i fire uker

Mannen ble varetektsfengsling i fire uker, to av dem med brev- og besøksforbud. Det kommer fram i en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett og er i tråd med hva politiet ba om. Siktede samtykket til fengslingen, og fengslingsmøtet gikk derfor som kontorforretning.

– Han er ikke i stand til å la seg avhøre ennå. Dette er også vurderinger fra helsepersonell, sier forvarer Ken Olav Warth til NTB.

Warth sier det er vanskelig å si når et avhør kan skje, og at vurderingene om det må tas fra dag til dag. På spørsmål om hvordan mannen stiller seg til siktelsen, sier Warth at det er for tidlig å gå ut med.

26-åringen er siktet for å ha drept sin 62 år gamle far fredag. Politiet fant 62-åringen hardt skadd i en bolig i Tromsø, og han døde av skadene.

VG skriver at politiet ikke har fått tips om de to kvinnene som de ønsket å komme i kontakt med.

Politiet ønsker også å komme i kontakt med en ung gutt som le observert i området Thorshaugveien cirka klokka 21.15 fredag.

