Politiet: Over 100 jobber med masseskytingen

Grete Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, sier at det er 60 etterforskere på saken. I tillegg er det flere andre som deltar, fra etterretning, forebyggende avdelinger og flere operative avdelinger.

– Vi er en organisasjon på godt over 100 som jobber med denne saken, sier Metlid.

– Det er fortsatt en omfattende etterforskning. Vi fortsetter i uforminsket styrke framover. Vårt hovedfokus er hva som skjedde i skytingen, forhold rundt siktede og om det kan være medhjelpere. Vi kommer til å jobbe med stort trykk framover, sier Metlid.

Hun gjentar at det er svært viktig for politiet å snakke med alle som har hatt kontakt med den siktede mannen, uavhengig av hva slags kontakt det dreier seg om.

To menn ble drept og 21 mennesker ble skadd i masseskytingen, som var rettet mot utestedene Per på hjørnet og London Pub. Zaniar Matapour (43) er siktet for drap, drapsforsøk og terror. Han har ikke villet forklare seg for politiet.

