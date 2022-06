– Dette er en svært dramatisk beslutning og et alvorlig angrep på kvinners rett til å bestemme over egen kropp, sier Solberg i en uttalelse fredag.

USAs høyesterett avgjørelse betyr at grunnlaget for den føderale abortretten i landet nå fjernes. Flere delstater har allerede varslet at de vil innføre abortforbud.

– Jeg blir bekymret over at slikt kan skje i vår tid. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp er en sentral rettighet i et moderne og liberalt demokrati, avslutter Solberg.

