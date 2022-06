Politiet åpner for at flere kan søke om nødpass

– Nå starter skoleferien, og vi ønsker allerede i dag å åpne for at barn under 18 år som skal delta på arrangementer, for eksempel korpstur eller idrettsarrangementer, kan søke nødpass. Det gjelder også voksne som skal ledsage barna, sier Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Tidlig i neste uke kommer enda flere oppmykinger, opplyser Vandvik.

Han sier ikke hvilke grupper dette gjelder, men politiet er forberedt på at dette kan føre til økt etterspørsel og ventetider på passkontorene.

Man kan tidligst søke om nødpass sju dager før planlagt reise.

Strengere regler for hvem som kan søke om nødpass, trådte i kraft 30. mai etter at råvaremangel har ført til lang ventetid på både pass og nødpass.

