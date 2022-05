Havforskningssenteret Ocean Space Centre i Trondheim utsettes

Bevilgningen til prosjektet reduseres med 405 millioner kroner i år, foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.

Årsaken er en betydelig og økende usikkerhet knyttet til kostnadene ved prosjektet, blant annet på grunn av økte materialkostnader.

– Prosjektet består for en stor del av stål og betong, som har hatt en betydelig prisvekst det siste året, står det.

Senteret skal være et internasjonalt ledende kunnskapssenter for havromsteknologi.

I tiden fram til oppstart skal prosjektet omarbeides, kostnadene skal vurderes, og mulige kutt skal identifiseres, opplyser regjeringen.

Er allerede i gang

Muligheten for oppstart neste år skal vurderes i statsbudsjettet for 2023, heter det videre.

Prosjektet er imidlertid allerede i gang.

– Ocean Space Centre er et prosjekt som ble godkjent for finansiering av Stortinget for bare et halvt år siden, og prosjektet er i gang. Vi har begynt å inngå kontrakter og flytte folk. Da er dette et sent stopptidspunkt, sier Olav Bolland, leder for styringsgruppa, til Nidaros.

Ap-ordfører ber om møte med partiledelsen

Utsettelsen skaper sterke reaksjoner i Trøndelag, også fra Arbeiderpartiets egne. Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, kaller det et «fryktelig dårlig» forslag.

– Jeg har allerede bedt om møte med partiledelsen, for dette er alvorlig, sier Ottervik til Adresseavisen.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik er rasende.

– Dette er fullstendig uholdbart. Jeg ble rasende da jeg fikk høre det. Å utsette Ocean Space er en feilvurdering som Stortinget nå må rette opp i, sier han.

– Spenner bein under egne ambisjoner

En rekke organisasjoner reagerer på regjeringens beslutning.

Tekna er svært skuffet, og president Lars Olav Grøvik sier det er ekstra oppsiktsvekkende siden havlaboratoriene skal understøtte regjeringens havvindsatsing som ble lansert onsdag.

– Her slår regjeringen beina under egne ambisjoner for havområdet med økt fornybar energiproduksjon, eksport og vekst i havnæringene og bedrifter langs hele kysten, sier han.

Rederiforbundets leder Harald Solberg synes avgjørelsen er ubegripelig.

– En slik utsettelse kommer uansvarlig sent og kan i verste fall føre til at Norges ledende rolle svekkes, sier Solberg.

Senteret kunne gitt Norge lederposisjon i omstillingen av havnæringen nasjonalt og globalt, mener Abelias administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide.

– I stedet prioriterer altså regjeringen kortsiktige tiltak, samtidig som de bryter lovnadene fra Hurdalsplattformen, sier han.

