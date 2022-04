NRK: Regjeringen stenger norske havner for russiske skip og forbyr russisk godstransport

Regjeringen følger dermed EUs sanksjoner mot russiske skip og godstransport på vei, slik statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tidligere har varslet.

Veiene stenges umiddelbart etter vedtaket i statsråd fredag formiddag, og havnene stenger 7. mai. Men i likhet med reglene i EU gjøres det unntak fra sanksjonene for fiskefartøy, skriver NRK.

Også Svalbard unntas fra de nye forbudene.

– Vi innfører EUs femte sanksjonspakke i Norge. Det betyr at vi stenger Storskog for godstransport umiddelbart, at det blir innført forbud mot transport av en rekke kjemikalier. Vi gjør ett unntak, og det er for Svalbard, for der har vi Svalbard-traktaten. De som har underskrevet den, skal bli likt behandlet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til kanalen.

Opposisjonen har kritisert regjeringen for å bruke lang tid på å innføre havneforbudet. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba også norske myndigheter om å stenge havnene for russiske skip i sin tale til Stortinget i slutten av mars.

Regjeringen har på sin side argumentert for at EUs vedtak, som Norge ikke har vært med på å utforme, må tilpasses norske forhold, særlig med tanke på samarbeidet Norge har med Russland om havområdene i nord.

De siste ukene er det meldt om en økning i antallet russiske vogntog som krysser grensen ved Storskog i Finnmark etter at EU stengte sine grenser for russiske varer.

