Klart for 8. mars-markering flere steder i landet

I hovedstaden markeres den internasjonale kvinnedagen tirsdag med appeller på Youngstorget fra klokka 18 og deretter tog.

Hovedparolen er «Abort er kvinners valg – avskaff nemndene nå!».

Flere har også gitt uttrykk for at de vil vise solidaritet til kvinner i Ukraina som lider under Russlands krigføring, noe som har bydd på litt debatt.

– «Fred og solidaritet» bør være hovedparole på årets 8. mars, slik at krigen i Ukraina blir en større sak på årets markering, skrev byråd for arbeid og integrering i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap) og gruppeleder Eivor Evenrud i Rødts bystyregruppe i et innlegg i Vårt Oslo lørdag.

Åpner for parolen

Forslaget avvises imidlertid i et innlegg fra arbeidsutvalget til 8. mars-komiteen i Oslo søndag.

– Hovedparolen «Abort er kvinners valg – Avskaff nemndene nå!» går først i toget. Dette kommer vi ikke til å endre på så kort tid før selve dagen, av hensyn til demokratiet på parolemøtet og abortsakens aktualitet nasjonalt og internasjonalt, skriver Maiken Sætran Lium og Thea Borkhus Gabrielsen, som begge sitter i arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget opplyser imidlertid at de skal trykke opp en parole med ordlyden «Kvinner for fred! Solidaritet med Ukraina!» og at denne kan få plass lenger bak i toget.

Bergen-festival

Kvinnedagen markeres over hele landet. I Bergen har de som vanlig kvinnefestival, med 37 arrangementer over elleve dager.

På programmet har det blant annet vært debatter, foredrag, zumba og standup.

På selve 8. mars starter arrangementet i Bergen klokka 17 på Torgallmenningen. Hovedparolen er «Kamp for full kvinnefrigjøring!» .

Trondheim: – Mange kamper er vunnet

I Trondheim starter arrangementet klokka 17 tirsdag, med påfølgende tog klokka 17.30.

– Kampsakene har vært mange siden kvinnedagen ble arrangert for første gang i USA i 1908, og deretter vedtatt som en internasjonal markeringsdag i 1910. Mange kamper er vunnet siden den gang. Vi har imidlertid fortsatt et godt stykke å gå, nasjonalt og internasjonalt, før vi kan si at vi har nådd målet om likestilling. Sammen skal vi bidra til en stor og sterk markering av den internasjonale kvinnedagen her i Trondheim i 2022, skriver arrangørene på Facebook.

I Stavanger starter også arrangementet klokka 17.

– Etter to år med pandemi og restriksjoner, kan vi endelig markere den internasjonale kvinnedagen på tradisjonell måte. Samtidig er kampen for full likestilling langt fra over: Pandemien har vist oss hvor viktige kvinnedominerte yrker er for samfunnet. Sykepleiere, helsefagarbeidere, lærere, renholdere, barnehagelærere, butikkarbeidere med flere har gjort, skriver komiteen på Facebook.

