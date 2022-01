Ordfører: Signalene er at det kommer betydelige lettelser

Møtet med blant andre statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) fant sted mandag morgen, opplyser Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap), som leder storbynettverket i KS.

– Vi opplevde et veldig positivt møte. Signalene er at det kommer betydelige lettelser, forteller Skisland til NTB.

Disse ble ikke presentert konkret for ordførerne, men legges fram på regjeringens pressekonferanse klokka 19 tirsdag kveld.

Ny vurdering om to uker

– De var tydelige på at det ikke blir fjerning av alle tiltak, og så blir det en ny vurdering om 14 dager. Det var heller ikke noe signal fra storbyene om at vi ønsker å fjerne alle tiltak, sier ordføreren.

Noe av det kommunene har vært opptatt av, er å få lettet på hjemmekontorpåbudet og karantenereglene som gjelder nå.

– Også kulturarrangementer og breddeidrett har vært viktig for oss, legger Skisland til.

En kneik å komme over

Når det gjelder reglene for karantene og isolasjon, forteller ordføreren at det betyr mye for deres planlegging av bemanning.

– Kan vi få redusert fravær på grunn av karantene, vil vi nok få noe økning i smittefravær. Det er en kneik vi må over, men vi ser toppen, forteller ordføreren.

Kommunene har kommet med særlig innspill om reglene for kulturarrangementer, som særlig mindre arrangører har opplevd som krevende å håndtere.

Fortsatt stor PCR-pågang

Flere kommuner meldte også til Helsedepartementet at det ser ut som det tar litt tid før overgangen fra PCR-testing til hjemmetesting slår inn – og at trykket på PCR-testing har holdt seg høyt.

Fra 25. januar gjorde FHI store endringer i testsystemet ved at flere ikke lenger trenger å ta PCR-test etter å ha testet positivt på selvtest.

Flere av ordførerne fortalte i tillegg om bekymring for tilgang på hurtigtester.

– Der meldte departementet at det var ting på gang, sier Kristiansands ordfører.

De andre kommunene som er med i nettverket, er Oslo, Trondheim, Bærum, Bergen, Tromsø, Stavanger og Drammen.

