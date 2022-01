– Jeg får ikke logikken til å stemme. Har man blitt utsatt for smitte fra nærkontakter, kan man altså gå på jobb, hente barna sine i barnehage og kjøre kollektivt til jobben, men må ellers holde seg hjemme i fritidskarantene. Da begynner karantenen å bli ekstremt utvannet, sier leder for LOs største forbund, Mette Nord.

Rundt 55.000 av hennes medlemmer i Fagforbundet er ansatte i barnehager og SFO, som nå er tilbake på jobb etter jul.

– Det er jo på arbeidsplassen og reisen til og fra jobb man er mest utsatt for smitte, på fritiden har de fleste god kontroll. Vi syns dette er både rart og underlig, og våre medlemmer er fortvila og rett og slett forbanna. De står i første linje og er av de yrkesgruppene som er mest eksponert for smitte. I helsevesenet kan du bruke smittevernutstyr, det kan du ikke i oppvekstsektoren. Du må tørke tårer, tørke snørr, skifte bleier og ta unger på fanget. Du kan ikke holde avstand når du skal trøste et barn, sier Nord til Dagsavisen.

– En hastig beslutning

Også LO-forbundet Skolenes landsforbund, som organiserer lærere, barnehagelærere og skoleledere, er fortsatt kritisk til fritidskarantenen, også etter at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) like før nyttår innførte lettelser.

Nå får lærere og barnehageansatte i fritidskarantene lov til å både kjøre buss til jobb og å hente egne barn i barnehage og skole. Kritikken mot regjeringen haglet før jul, da unntaket fra karantenereglene kom. Ved smitte blant nærkontakter kan skole- og barnehageansatte, som anses som samfunnskritisk personell, slippe karantene i arbeidstiden (forutsatt at de tester negativt underveis).

Men etter jobb må de i fritidskarantene, det vil si holde seg hjemme, ikke ha besøk eller oppsøke offentlige steder. Reaksjonene ble sterke og negative fra organisasjonene i skole- og barnehagesektoren, og fritidskarantenen blir gjerne omtalt som «husarrest» og «portforbud» på sosiale medier.

– At regjeringen plutselig kommer med lettelser og sier at nå kan folk få lov til å kjøre buss og hente barn i barnehage, viser vel egentlig at de ikke har tenkt så mye over konsekvensene av det de har bestemt. På meg virker det som en hastig beslutning, der alle konsekvenser ikke er klarlagt, sier Mette Johnsen Walker, leder Skolenes landsforbund.

– Vi mener fortsatt at vi ikke bør ha unntak fra jobbkarantene. Vi bør rett og slett ha samme karanteneregler som alle andre. Det er enda flere uker til alle lærere har fått boosterdosen, som gir unntak fra fritidskarantene. Men grunnlaget for unntaket fra karantenereglene, slik vi har forstått det, er at alle elever og lærere skal teste seg før de går på skolen. Det er det ikke alle kommuner som får til. Alt avhenger av tillit til at alle, også elever, tester seg. Da faller hele grunnlaget for det unntaket for karantenen bort. Det er en logikk her som brister veldig, mener Walker, som gir full støtte til LOs nestleder Roger Heimli, som i Dagsavisen har kritisert regjeringen for at de ikke snakket med partene i arbeidslivet før de innførte de nye reglene.

– Helt urimelig

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal har gått hardt ut mot regjeringen de siste dagene, på vegne av rundt 180.000 lærere og skoleledere. Organisasjonen er i full gang med å undersøke lovligheten av karantenereglene.

– Vi opplever et opprør ute blant medlemmene våre. Nå går det på tilliten til myndighetene løs, sier Handal på organisasjonens nettsider.

– Før jul sa vi soleklart fra til statsråden om at testkapasitet, vaksiner og karantene måtte sees i sammenheng. Dette har dessverre ikke skjedd, og da er det helt urimelig å innføre unntak fra jobbkarantene, men pålegg om fritidskarantene, som regjeringen nå har gjort, sier Handal, som også er misfornøyd med at heller ikke lærerorganisasjonene ble tatt med på råd.

Utsatt for smitte

Fagforbundets Mette Nord sier imidlertid til Dagsavisen at hun har hatt kontakt med regjeringsapparatet i løpet av jula, men da etter at de nye karantenereglene ble innført.

– Jeg har beskrevet situasjonen som våre medlemmer i barnehager og SFO opplever. Barnehagesektoren har lenge vært for lavt bemannet og kommunene har fått for lite penger, noe den forrige regjeringen ikke gjorde noe som helst med. Så kommer pandemien og en påtakelig større arbeidsbelastning. Disse karantenebestemmelsene som kom nå ble dråpen som fikk begeret til å flyte over, når du midt i en ny smittebølge få høre at du må gå på jobb selv om du kan være en potensiell smittekilde, men må holde deg hjemme ellers, sier Nord.

Brenna har forståelse

Kunnskapsminister Tonje Brenna har vært i debatt med blant annet Utdanningsforbundet, og er ellers godt kjent med kritikken fra lærer- og barnehageorganisasjonene. Hun sier til NTB at hun har forståelse for at lærere og barnehageansatte er bekymret for koronasmitte med karanteneunntaket. Hun lover at det vil bli bedre fremover når flere lærere får dose tre, samtidig som testkapasiteten skal skaleres opp fra uke tre.

Alle som har tatt dose tre blir unntatt fra smittekarantene for nærkontakter, med virkning fra en uke etter at de har fått dosen. Ved smitte i husstanden eller tilsvarende nære, må du i tillegg teste deg hver dag med selvtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn for å være unntatt fra smittekarantenen, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

– Jeg forstår at mange er skremt og føler at de står i en krevende situasjon, og at de er bekymret for smitte, sier Brenna til NTB.

– Men jeg opplever at vi er enige i at vi vil holde skoler og barnehager åpne, og vi har fått entydig råd fra FHI og Helsedirektoratet om at dette er forsvarlig, sier Brenna, som mener at forskjellen mellom karantenereglene for lærere og andre yrkesaktive er liten: Lærere kan teste seg ut av jobbkarantene på dag én, mens andre kan teste seg ut på dag tre. Hun mener også at situasjonen ville vært enda mer krevende for lærerne som er på jobb om mange kollegaer er ute i karantene.

