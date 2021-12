Krangel om karantene: LO refser regjeringen

– Det er viktig at helsemyndighetene har tillit og oppslutning rundt tiltak som gjøres. Det er derfor klokt å drøfte dette med partene før man innfører særskilte karanteneregler for ansatte i barnehager og skoler, skriver LOs nestleder Roger Heimli i en e-post til Dagsavisen.

Han oppfordrer nå Støre-regjeringen til å «ta et initiativ, slik at dette kan drøftes med partene». LO ønsker dermed en ny runde med regjeringen om karantenesaken, på tross av at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) tirsdag imøtegikk sine kritikere og sa at hun står fast på de nye smittevernreglene for lærere og barnehageansatte. Disse reglene innebærer at de ansatte ved smitte hos nærkontakter er unntatt karanteneplikten på jobb, men må gå i smittekarantene på fritiden.

– Jeg har forståelse for kritikken, men jeg er opptatt av å ta nødvendige grep for å holde barnehager og skoler mest mulig åpne. Det er avgjørende for barn og unges læring og hverdag, men også for foreldre, samfunn og arbeidsliv, sa Brenna til NRK, og understreket at regjeringen vil prioritere vaksinering av lærere framover. Når de får dose tre, slipper de fritidskarantenen.

– Må utsettes

Den sentrale ledelsen i LO stiller seg dermed bak kritikken fra LO-forbundet Fagforbundet. Forbundsleder Mette Nord har uttalt at regjeringen burde snakket med partene i arbeidslivet før de innførte de nye smittevernreglene for lærere og barnehageansatte.

Også LO-forbundet Skolenes Landsforbunds leder Mette Johnsen Walker er kritisk, og mener regjeringen bør snu i spørsmålet. Dette sa forbundslederne etter at regjeringen i en pressemelding mandag slo fast at lærere og barnehageansatte nå er fritatt for smittekarantene på jobben. Reglene skal gjelde fra lørdag 1. januar, og trer dermed i kraft før skolestart mandag.

Både Fagforbundets leder Mette Nord og LO-leder Peggy Hessen Følsvik sitter i Arbeiderpartiets (Ap) sentralstyre sammen med statsminister Jonas Gahr Støre og resten av toppledelsen i Ap.

– Jeg har stor forståelse for at ansatte i barnehager og skoler er bekymret etter at de får unntak fra smittekarantene, sier LOs nestleder Roger Heimli.

– Dette er en gruppe som er sterkt utsatt for smittefare, sier han til Dagsavisen, og understreker samtidig at man også må gjøre alt for «å sikre barna en så normal hverdag som mulig», men at dette må balanseres opp mot «den smittefaren ansatte i oppvekstsektoren daglig er utsatt for».

Roger Heimli er nestleder i LO. (Trond Isaksen)

Skuffet over Brenna

Også utenfor LO er man kritisk. Utdanningsforbundet, som organiserer over 180.000 lærere og ledere i barnehage og skole, vil også ha en ny runde om de nye smittevernreglene. Der er man skuffet over at kunnskapsminister Tonje Brenna ikke kommer dem i møte.

– Vi har sagt fra til henne hvordan dette oppleves, men jeg har jo registrert at hun likevel står på sitt. Vi er sterkt uenige i denne beslutningen, og vi er bekymret for våre medlemmer, sier Utdanningsforbundets 1. nestleder Terje Skyvulstad til Dagsavisen.

Han slår fast at forbundet nå vil undersøke lovligheten av å pålegge arbeidstakere å gå på jobb når de har vært utsatt for smitte fra nærkontakter, og dessuten måtte gå i smittekarantene på fritiden.

– Vi samler nå alle innspill fra våre medlemmer, og der ligger det mange spørsmål som vi ønsker svar på fra myndighetene. Vi må få en klarhet i hva som er rett og hva som er feil. Alle arbeidstakere i Norge, også lærere og barnehageansatte, har krav på et trygt arbeidsmiljø. Vi vil nå sjekke hvilke rettigheter arbeidstakere har knyttet til sikkerhet og trygghet i jobb, særlig med tanke på smitte, sier Skyvulstad, som ellers er enig med Brenna i at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne. Han syns også det er bra at lærere og barnehageansatte prioriteres for tredje dose.

– Det siste er en nødvendighet hvis vi skal gjøre den jobben som Brenna ønsker at vi skal gjøre, sier han, men legger til:

– Men fritidskarantene, det oppleves av oss som svært inngripende og ulogisk. Jeg skal ikke bruke ordet «kynisk», men det er nesten slik at våre medlemmer kjenner seg brukt når de ikke kan utnytte fritiden sin. De kan altså jobbe med barn og elever, men de kan ikke møte venner eller annen familie. Mange lærere har jo også sin egen familie. Vi lurer på hvordan regjeringen har tenkt at de skal få hverdagslivet til å gå i hop? Hvordan skal de løse sine egne omsorgsoppgaver? spør Skyvulstad.

– Har du barn i barnehage, kan du ikke hente dem. Også for lærere som ikke har familie, og kanskje særlig unge lærere, blir dette tøft. Dette virker veldig drastisk, og både lærere og barnehageansatte kjenner på at de er urimelig behandlet. Vi får veldig mange innspill til oss om hvordan dette kjennes, fra enkeltmedlemmer og tillitsvalgte som er bekymret.

