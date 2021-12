Fritidskarantene: – Regjeringen bør snu, krever Skole-Norge

– Regjeringen bør snu. Dette kunne regjeringen virkelig ventet med. Jeg skjønner ikke hvorfor det er så viktig å innføre fritidskarantene for lærere ved skolestart, rett etter juleferien. De burde vente til alle lærere har fått tilbud om dose tre, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker i Skolenes Landsforbund til Dagsavisen.

Hun har fått mange frustrerte og fortvilte reaksjoner og tilbakemeldinger fra sine medlemmer, etter at regjeringen mandag innførte såkalt «fritidskarantene» for ansatte i skolen. Ordningen gjelder fra 1. januar, og innebærer at ansatte kan komme på jobb selv om de har smittede nærkontakter.

De må likevel teste seg døgn tre og sju, og gå i karantene på fritiden. Dette har fått det til å koke blant lærere på sosiale medier, der flere på Twitter kaller fritidskarantenen «husarrest», «portforbud» og «det dummeste forslaget hittil i pandemien».

Mette Johnsen Walker i Skolenes Landsforbund er kritisk til regjeringens fritidskarantene. (Skolenes Landsforbund)

Alle får unntak

Fritidskarantenen gjelder imidlertid ikke for de lærerne som har fått en oppfriskningsdose av koronavaksinen (dose tre). Generelt er det nå slik at alle som har fått dose tre, slipper karantene når en nærkontakt, som en kollega eller venn, er smittet. Det gjelder imidlertid ikke ved smitte i husstanden.

– Alle som har tatt oppfriskningsdosen blir unntatt fra smittekarantene for nærkontakter, med virkning fra en uke etter at de har fått dosen, skriver helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en e-post til Dagsavisen.

– Oppfriskningsdose er de som har fått tredje dose, eller andre dose dersom de har tatt Janssen-vaksine tidligere. Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær må du også teste deg hver dag med selvtest eller antigen hurtigtest, eller annenhver dag med PCR-test i sju døgn for å være unntatt fra smittekarantenen, skriver helseministeren, som oppfordrer alle til å takke ja til dose tre når de får muligheten.

Grunnen til at det gjelder andre karanteneregler for de som har fått dose tre, er ifølge helseministeren fordi «du er bedre beskyttet mot både å bli smittet, smitte andre og mot alvorlig sykdom med tre vaksinedoser». Kjerkol innrømmer at det er mulig å bli smittet og smitte andre også etter dose tre, men:

– Risikoen blir lavere, i tillegg til at man har økt beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Blir prioritert for dose tre

I mellomtiden er forbundsleder Mette Johnsen Walker i Skolenes Landsforbund bekymret for hva som vil skje når hennes medlemmer må gå på jobb 3. januar uten smittevernutstyr, og selv om de har smittede nærkontakter. Reaksjonene på fritidskarantenen var, ifølge NTB, også sterke fra Norsk Lektorlag, fra Fagforbundet og fra Utdanningsforbundet.

– Slik jeg oppfatter de nye reglene er det sånn at lærerne og barnehageansatte blir unntatt fra karantene i arbeidstiden, men at de skal være i karantene på fritiden. Med det kan vi få en situasjon der de er på jobb, men vil sitte i fritidskarantene langt utover våren, sa Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet, til NTB.

Halvard Hølleland (Ap), statssekretær i Kunnskapsdepartementet, gikk imidlertid ut tirsdag og avviste overfor NTB at de ansatte må sitte i fritidskarantene utover våren, og presiserte samtidig at fritidskarantenen ikke gjelder ansatte som allerede har fått oppfriskningsdosen.

Regjeringen har dessuten bedt kommunene om å prioritere ansatte i skoler og barnehager når de skal gi ut oppfriskningsdoser. Vaksineringen skal være i full gang, og blir kanskje overstått i løpet av januar. Det er nettopp derfor Walker mener at regjeringen bør vente til alle skoleansatte har fått denne dosen.

– Det spiller da ingen rolle om regjeringen venter med fritidskarantenen noen uker ut i januar, sier hun, og er samtidig prinsipielt kritisk til at en hel yrkesgruppe blir pålagt karantene på fritiden. Mange av hennes medlemmer kaller det «husarrest».

– Det vil jeg også kalle det, sier Walker til Dagsavisen.

– Bør utsette

Fagforbundets leder Mette Nord, som også sitter i regjeringspartiet Aps sentralstyre, mener også at regjeringen burde ventet med å innføre de nye smittevernreglene. Hun sier til NRK at hun reagerer på at regjeringen innfører nye regler uten å ha drøftet dette med organisasjonene til ansatte i skolevesenet.

– Vi mener regjeringen bør utsette innføringen av nye regler til etter at de har vært drøftet med partene i arbeidslivet, sier Nord.

