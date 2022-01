Lise (31) ble smitta i jobben som kontaktlærer: – Én etter en måtte hjem

– Som lærer driver jeg ikke bare med undervisning, jeg lytter, snakker, mekler, er hobbypsykolog. Det har vært tøft å i tillegg få alle disse ekstraoppgavene.

Det sier Lise Solbakken Jørgensen (31) til Dagsavisen. Hun er kontaktlærer ved Sjøskogen skole på Vinterbro. Helt siden pandemien begynte har hun strukket seg lenger enn hva hun egentlig har kapasitet til. Da Norge stengte ned i mars 2020, var hun egentlig sykemeldt, men hun bretta opp ermene og logga seg på teams.

– Jeg og hun jeg jobber i team med jobba fra 08 til 23 hver dag. Vi har måttet snu oss rundt hele tiden og forholde oss til nye regler og tiltak.

Bekymra for gnisten

Jørgensen kjenner på at dugnadsånden er i ferd med å bli mindre og mindre. At hun er sliten og lei. Hun elsker jobben sin som lærer, men hun vil ha roen til å gjøre den skikkelig.

– På et tidspunkt hadde jeg digital undervisning for mine 32 elever, samtidig som jeg var vikar for andreklasse. Jeg sa til andreklassen at når jeg ser på telefonen, er det fordi jeg hjelper femteklasse. Det var tøft, ledelsen slet med å løse flokene.

Sjøskogen skole på Vinterbro fikk et brått og stort smitteutbrudd siste uka før jul. Rektoren måtte daglig sende hjem folk i karantene og isolasjon, og de ansatte testa seg opp og ned i mente.

– Det var trykka stemning på jobb. Én etter en måtte hjem, og alle lurte på om de fikk feira jul, sier Jørgensen.

Hun prøver å se for seg hvordan begynnelsen av 2022 blir, og er bekymra for at mange er i ferd med å miste gnisten. Hun ser for seg negativ energi blant lærerne.

– Jeg tror det kommer til å bli veldig tøft, og er redd for at mange blir sykmeldt slik at vi er for få på jobb og det blir ekstra arbeid på de av oss som er friske.

Kritisk til nye regler

Tredje juledag kunngjorde regjeringen at ansatte i skoler og barnehager får unntak fra smittekarantene i arbeidstiden fra 1. januar. Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet, kan gå på jobb, men må teste seg på døgn tre og syv etter nærkontakten. Ordningen er blitt møtt med tydelig kritikk fra både Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund.

– Slik jeg oppfatter de nye reglene, er det sånn at lærerne og barnehageansatte blir unntatt fra karantene i arbeidstiden, men at de skal være i karantene på fritiden. Med det kan vi få en situasjon der de er på jobb, men vil sitte i fritidskarantene langt utover våren, sa nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet til NTB mandag kveld.

Jørgensen stiller seg kritisk til reglene.

– Er det ingen som tenker på at vi har et liv? At vi også er mennesker?

Noen av de ansatte ved Sjøskogen skole har andre jobber eller studerer ved siden av.

– Hva skal de gjøre? Hva med de som tar kollektiv til jobb? Skal de ta med seg smitten overalt? Eller sånne som meg, som har barn å levere i barnehagen.

Hun synes det er urettferdig og er lei av at myndighetene roser jobben de gjør, når de ikke viser det i praksis.

– Sykepleierne har også gjort en fantastisk jobb, uten å bli sett. Men de har i hvert fall smittevernutstyr på jobb. Jeg kan ikke hjelpe en femteklassing med kjærlighetssorg med munnbind og to meter avstand. Jeg kan heller ikke hjelpe noen som har slått kneet sitt med noe form for smittevernutstyr. Det går ikke.

Det ble karantenejul på Fredrik Stokke Hansen (36), Selma (3), Sofie på åtte måneder og Lise Solberg Jørgensen (31). Nå ble også nyttårsfeiringa koronaprega. (Jeanette Tiainen Mørkhagen)

Der røyk jula

En kveld etter jobb sitter Jørgensen og leker med sine to døtre. Hun glemmer at hun nettopp har tatt en hurtigtest, som hun først ser på en stund etter at testen er tatt.

– Så ser jeg at den er rå-positiv! Søren, tenkte jeg, men jeg var redd det var fordi jeg hadde glemt å sjekke den etter 15 minutter.

Samme dag tok hun en ny test. Den ble positiv med en gang. Der røyk jula.

– Jeg ringte samboeren min, og han skrek ut et ord som ikke egner seg på trykk. Vi måtte droppe alt, jula skulle vi feire med familien hans.

Jørgensen havnet i isolasjon 17. desember, mens samboeren Fredrik Stokke Hansen (36) og deres to døtre, Selma (3) og Sofie på åtte måneder, havnet i smittekarantene. Etter elleve dager, tredje juledag, skulle de teste seg ut av smittekarantene. Men da var Hansens test positiv. 30. desember slapp han ut av isolasjon, mens barna blir sittende i smittekarantene til over nyttår. Dermed har familien til sammen sittet i karantene i tre uker.

– Men jeg er ute, så nå er det jeg som må gjøre alt, sier Jørgensen og ler.

Terrasse-jul

På juleaften kom Jørgensen sin svigerfamilie på terrasse-besøk, svigerfar utkledd som julenissen utstyrt med gaver til barna. Med avstand ble det overlevert både middag, dessert og gaver.

– Jeg tror det ble kjøpt noen sympatigaver til Selma, som er tre år, for det var helt fullt under treet. Vi er superheldige som har en fantastisk familie som stilte opp og hjalp oss, sier Jørgensen.

Men hun innrømmer at isolasjonstiden også er tøff.

– Man blir gående oppå hverandre. Vi er heldige som har et stort hus, men likevel mister man lufta litt. Store og små får kortere lunter.

Den korte lunta ble ekstra tydelig i går, da samboeren hennes la ut ballbingen på Finn.no med følgende beskrivelse: «Gis bort til barn som gidder å rydde opp etter seg, for det gjør ikke våre». Jørgensen ler godt når hun snakker om dette, som hun synes er et godt eksempel på hvordan de har hatt det.

– Vi må avlaste hverandre hele tiden, jobbe sammen for å gi hverandre litt space.

Ettersom samboeren Hansen slipper ut av isolasjon 30. desember, har de bestemt seg for å invitere et vennepar over etter at barna har lagt seg. For barna, de er fortsatt i smittekarantene, selv om de begge har testa negativt.

– Våkner jentene, må gjestene dra. Vi har vært mye frem og tilbake på om det er greit å invitere folk eller ikke, men landa på å tillate litt sosialisering etter leggetid. Vanligvis pleier vi å ha fullt hus og kalkunmiddag.

Jørgensen og Hansen er sosiale mennesker som synes det er deilig å se familie og venner når de først har mulighet, i en travel småbarnstid.

Utfordrer politikerne

Jørgensen prøver å se fremover, selv om motivasjonen for de kommende månedene, og begynnelsen på et nytt år, er laber.

– Har du noe å glede deg til i det kommende året, da?

– Jeg har blitt forlovet, så jeg håper jo det blir et bryllup. Også håper jeg vi kan få til å reise et sted, gjøre noe som en familie ute i verden. Men som lærer håper jeg å kunne stille opp for elevene mine slik som de trenger.

Hun utfordrer politikerne til å komme innom klasserommene, SFO og barnehagene og se hvordan de jobber.

– Også setter jeg spørsmålstegn rundt om de nye reglene er lov, i tråd med arbeidsmiljøloven.

