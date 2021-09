Sterk boligprisoppgang i august

Av Andreas Løf

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1 prosent. Det betyr at prisøkningen var markant, mener Eiendom Norge.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i august enn det som er normalt for måneden. Prisveksten var markant svakere i Oslo og tilgrensende kommuner enn i landet ellers. I byer som Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Hamar, Tønsberg, Skien og Porsgrunn var det svært sterk vekst i boligprisene på godt over 3 prosent i august, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han spår likevel at prisutviklingen vil avta utover høsten.

– Til tross for oppgangen i august så er den sterke veksten i boligprisene i kjølvannet av koronapandemien og nullrentebeslutningen i mai 2020 avtagende. Vi venter at prisutviklingen vil fortsette å avta utover høsten i takt med at Norges Bank trolig setter opp styringsrenten i september, sier Lauridsen.

– Voldsomt trykk

Det ble solgt 9.465 boliger i Norge i august, 5 prosent færre enn tilsvarende måned i fjor. Det ble lagt ut 0,4 prosent færre boliger til salgs i august i år sammenlignet med august 2020.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i august 2021, ned fra 45 dager i juli.

Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge, sier det er sterk etterspørsel etter boligfinansiering.

– Det er et voldsomt trykk på etterspørselssiden når vi ser på antall kunder som spør om finansieringsbevis. Vi har nå ekstra bemanning for å ta unna henvendelser, sier hun.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier til E24 at prisene var betydelig sterkere enn ventet.

– Dette markerer et brudd med den tendensen vi har sett de siste månedene med at prisveksten har roet seg ned, sier hun.

Sterk oppgang i storbyene

Både i Stavanger (+2.9 prosent), Bergen (+1 prosent) og Trondheim (+1,9 prosent) har boligprisene steget kraftig i august. I Oslo var prisutviklingen noe svakere og lå på 0,7 prosent.

Direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving er ikke overrasket.

– Etter gjenåpning av universiteter og høyskoler har etterspørselen fra studenter satt sitt preg på storbymarkedene denne måneden, sier han.

Han sier prisutviklingen og etterspørselen har vært sterkt påvirket av historisk lave renter under pandemien, men venter nå at prisutviklingen demper seg noe.

– Med rentehevinger i høst forventer vi en mer dempet etterspørsel, samtidig som fallende arbeidsledighet og økt arbeidsinnvandring vil bidra til å opprettholde et sunt aktivitetsnivå i boligmarkedet. Det ligger til rette for kjøpers marked med moderat til svak prisutvikling utover høsten

