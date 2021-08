Fly med norske borgere fra Afghanistan landet i Norge

– Vi kan bekrefte at et fly landet i dag tidlig i Oslo. Flygingene med norske fly har norske borgere, andre lands borgere og våre egne lokalt ansatte afghanere om bord, skriver pressetalsperson Ragnhild Håland Simenstad i Utenriksdepartementet (UD) en epost til NTB.

Utenriksdepartementet vil ikke gå ut med opplysninger om hvor mange som var på flyet.

– Vi gir ikke detaljert informasjon om passasjerene på flygingene av hensyn til personvern og beskyttelsesbehov, skriver Simenstad.

Forsvaret: Soldatbilde er ekte

Et bilde av en norsk soldat i et fly som holder en baby i armene ble natt til lørdag lagt ut av en CBS-journalist på Twitter , og lørdag formiddag bekrefter Forsvaret til NRK at bildet er ekte.

Pressevakt Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bekrefter til NRK og VG at bildet viser en del av evakueringen fra Kabul i Afghanistan:

– Dette er en del av operasjonen som Forsvaret bistår Utenriksdepartementet med. Bildet viser noe av støtten vi bidrar med.

– Jeg lar bildet tale for seg. Det er norsk soldat som støtter UD i evakuering, legger han til.

Tredje fly fra Afghanistan

Flyet som landet i Oslo lørdag, er det tredje som har landet i Norge med evakuerte denne uka.

Fredag landet et fly med 23 norske borgere, noen familiemedlemmer til lokalt ansatte afghanere og noen europeiske borgere.

Onsdag landet et fly med fem UD-ansatte og ni medarbeidere fra Forsvarets sanitet til Norge.

Søreide: – Ingen garantier

På en pressekonferanse fredag ettermiddag sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at rundt 200 nordmenn har registrert at de befinner seg i Afghanistan på Reiseregistrering.no.

– Vi vil evakuere de vi kan så langt det er åpning for det. Men det kan ta lenger tid å evakuere enn vi ønsker, og det er ingen garanti for at vi kommer til å klare å få alle norske borgere ut av Kabul i denne evakueringen, sa Eriksen Søreide.

