Jobbet for norske styrker i Afghanistan: – Vi er alle i fare!

Av Bibiana Piene

De 13 sier de jobbet for den norske styrken i Mazar-e-Sharif fra 2006 til 2014. Fredag sendte de en epost til en rekke norske medier der de ber om hjelp.

– Vi er alle i fare. La vår stemme bli hørt, skriver de og viser til at Taliban nå leter etter folk som har samarbeidet med den internasjonale ISAF-styrken.

Påstanden bekreftes av et konfidensielt FN-dokument som ble kjent fredag. Der heter det blant annet at Taliban går målrettet fra dør til dør og oppsøker folk som har jobbet for USA og Natos militære styrker.

– Får ikke svar

– Vi har sendt mange eposter til norske departementer, men dessverre svarer de ikke. Vi gjemmer oss hjemme og kan ikke gå ut, skriver de i eposten, der kopi av både identitetskort og arbeidskontrakt til en av dem er vedlagt.

Verken Utenriks- eller Forsvarsdepartementet kunne fredag bekrefte at de har mottatt slike eposter.

– Vi kommenterer ikke enkeltsaker av sikkerhetsgrunner, sier kommunikasjonsrådgiver Marita Isaksen Wangberg i Forsvarsdepartementet til NTB.

– Men vi har stor forståelse for den krevende situasjonen, og norske myndigheter jobber intenst med håndteringen av den, legger hun til.

Jobber med oversikt

Onsdag opplyste Utenriksdepartementet til NTB at Forsvaret og Forsvarsdepartementet jobber med en oversikt over hvilke tidligere lokalt ansatte i Afghanistan som kan få beskyttelse i Norge etter Talibans maktovertakelse.

Tidligere i år åpnet regjeringen for at også lokalt ansatte som ikke har en aktiv kontrakt, kan søke om beskyttelse i Norge på grunn av risikoen de er påført ved å ha arbeidet for norske styrker.

Men det er fortsatt uklart hvem som kan bli omfattet av endringen. Mens noen eks-ansatte har fått opphold i Norge, har andre fått sine søknader avvist, selv om også de frykter for sin sikkerhet etter å ha bistått Nato-styrker.

Tomme fly

Fredag landet det første flyet med evakuerte fra Afghanistan i Norge. Men svært mange av flysetene sto tomme.

– Utfordringen er å få våre egne borgere og våre lokalt ansatte inn på flyplassen for å fylle flyene. Evakueringen går framover, men det er et veldig komplisert arbeid, sier kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet Trude Måseide til NTB.