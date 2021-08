Mener klimarapporten må få konsekvenser for norsk oljepolitikk

FNs generalsekretær António Guterres mener klimarapporten må bli «dødsstøtet» for kull og fossile brensler. Rapporten til FNs klimapanel (IPCC) viser at oppvarmingen av jordkloden ligger an til å nå 1,5 grader innen 20 år. Det vil skje selv med store og raske kutt i utslippene.

– Alarmklokkene er øredøvende, sa Guterres.

– Tida er inne for å slutte

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mener det som kommer fram i rapporten er alvorlig, men advarte tidligere i dag mot å gi opp håpet.

Venstre er imot at det skal åpnes nye leteområder for olje- og gassproduksjon, men har ikke vunnet fram med sitt synspunkt i regjering.

– Den diskusjonen må nå presse seg fram. Jeg mener tida nå er inne for å slutte, sier Rotevatn til Dagsavisen.

Han vil ikke svare direkte på om Venstre kan sitte i en regjering som går inn for å fortsette letevirksomheten etter valget.

– Jeg går til valg på at vi skal slutte, og vi kommer selvfølgelig til å stå hardt på det. Så må jeg forholde meg til at det er et stort flertall på Stortinget som vil forsette letevirksomheten.

Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet mener Norge fortsatt kan åpne nye, uoppdagede olje- og gassfelt i Norge.

– Vi har for lengst tatt innover oss at olje- og gasseksporten vil falle kraftig i årene som kommer. Det er gammelt nytt. Framtidas jobber ligger i fornybare og bærekraftige teknologier, som karbonfangst, havvind, batteriteknologi og hydrogen, nettopp fordi vi skjønner at etterspørselen etter olje og gass vil gå ned. Vi vil på ingen måte produsere mer enn det verden trenger, men i ingen av disse scenarioene slutter vi med olje- og gass til uka, uttalte Aps Espen Barth Eide til Dagsavisen.

– Petroholikerne i Ap og Sp

Både Ap og Sp er på kollisjonskurs med SV i oljepolitikken. SVs Lars Haltbrekken er klar på at denne saken er viktig for partiet. Til Dagsavisen skriver han i en e-post:

– SV går til valg på at det ikke skal gis noen nye tillatelser til olje- og gassutvinning. Den nye rapporten fra klimapanelet bør få øynene opp hos både Ap og Sp. Når FNs generalsekretær sier den er dødsstøtet for de fossile energikildene, må selv petroholikerne i Ap og Sp skjønne tegninga. I tillegg til å være en klimabombe vil det være dårlig butikk for velferdsstaten.

Han synes rapporten er «skremmende lesning».

– Det jeg frykter mest av alt nå er at apatien og håpløsheten skal få overtak. Vi har fortsatt tid til å unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimakrisen, men da må utslippene kuttes og kuttes nå. Alle parti som stiller til valg må legge fram konkrete planer for hvordan de skal kutte utslippene. SV har lagt fram sin plan for hvordan vi skal kutte utslippene med 70 prosent innen 2030, skriver Haltbrekken.

SV-leder Audun Lysbakken utfordret mandag Ap-leder Jonas Gahr Støre om å bli med på å stanse fremtidig leting etter olje. Til VG uttalte Lysbakken dette om oppfordringen til Ap:

– Tenk dere om en gang til når det gjelder ny oljeleting. Når FNs generalsekretær sier at denne rapporten må bety dødsstøtet for fossile energikilder, må både klimahensyn og hensynet til Norges økonomiske framtid gjøre at det ikke gir mening å lete etter mer fossil energi i Norge.









