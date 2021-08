Oslomann tiltalt for å ha voldtatt kvinne flere ganger

Voldtektene skjedde ifølge tiltalen ved to anledninger høsten 2019 i en leilighet på Grünerløkka i Oslo. Ved begge anledningene skal kvinnen ha blitt voldtatt flere ganger mens hun ble utsatt for vold og truet på livet.

Mannen er også tiltalt for å ha banket opp kvinnen ved en annen anledning senere samme høst. I tillegg er mannen tiltalt for å ha tatt kvelertak på en annen kvinne og for å ha dyttet en mann slik at han falt og fikk en muskelscene revet av.

Han er også tiltalt for trusler og for å ha brukt doping.

Rettssaken mot mannen går i Oslo tingrett i januar neste år. Det er satt av ti dager til saken.

