Travel natt for politiet flere steder i landet

I Finnmark har politiet måttet avslutte en rekke fester.

– Det har vært godt over snittet, det kan man si. Det er mye fest, moro og støy. I overkant mye, sier operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen til NTB.

Syversen gjetter på at sommer, brukbart vær og ferietid spiller inn.

– Vi syns jo at folk skal kunne feste, men da må de feste så rolig at de ikke forstyrrer så mange. Det hadde vært fint om folk greide å ta hensyn, sier han.

Stiv kuling gir mer festbråk

I Nordland har politiet har rykket ut til mange hus og hjem på grunn av støy i løpet av natten.

Operasjonsleder Mari Lillestø prøvde å oppdatere politiets Twitter-konto med disse oppdragene i løpet av natten, men måtte etter hvert gi seg fordi det ble så mange av dem.

I likhet med sin kollega i Finnmark tror Lillestø at været spiller inn, men denne gangen er det snakk om dårlig vær.

– Det er stiv kuling og regn her. Da er folk mer inne. Når det er fint vær, er det oftere bråk på offentlige plasser, sier hun.

Festingen i fylket har tatt seg opp.

– Det har vært en økende trend helg til helg. De siste ukene har det vært økende.

Brann på utested i Fredrikstad

Også Øst politidistrikt har hatt nok å gjøre i natt. Blant annet tente noen på en dorulldispenser på et toalettlokk på utestedet Alibi i Fredrikstad.

Det ble mye røyk og lokalet ble evakuert. Åtte ansatte måtte til legevakten etter å ha pustet inn røyk. Samtidig sloss to menn på stedet med ordensvakter. Den ene av de to, en mann i 20-årene, mistenkes for å ha startet brannen. Begge mennene er pågrepet.

Bråk og feststøy

Også Sørvest politidistrikt melder om en travel natt med mange oppdrag.

Det har ikke vært noen alvorlige hendelser og krevende oppdrag, men det har vært mange i antall, sier operasjonsleder Irene Ragnhildstveit til NTB.

– Vi har hatt noe å holde på med. Det er ordensforstyrrelser, bråk og feststøy både på privat og offentlig sted. Rus er ofte inne i bildet, sier hun.

Politiet i Innlandet har mottatt 42 klager på forstyrrelse av natteroen, høy musikk og ordensforstyrrelser.

– Dette er forhold over hele distriktet. De fleste forholdene er fulgt opp av patruljene, og de har løst seg gjennom pålegg og veiledning, opplyser de.

