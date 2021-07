Dommen i trygdeskandalen: – Her er det mye å rydde opp i for staten

– Jeg har nå snakket med klienten, som er veldig glad over endelig å være frifunnet og igjen sitte med et rent rulleblad. Dette har tatt ham mange år. Han har sonet en ugyldig fengselsstraff, det er tid han ikke vil få tilbake. Men både på egne og andres vegne, er han glad for at Høyesterett nå har ryddet opp og beklaget den uriktige dommen, skriver John Christian Elden i en e-post til Dagsavisen.

Han er forsvarer for mannen som i dag ble frikjent i Høyesterett. Dommen får stor betydning for resten av straffesakene i trygdeskandalen, som nå skal behandles på nytt. Pilotsaken gjaldt en mann i 60-årene som var i Italia mens han fikk arbeidsavklaringspenger (AAP). I 2017 ble han dømt til 75 dagers fengsel for trygdebedrageri. Mannen oppholdt seg i utlandet uten at det var godkjent av Nav, både før og etter 2012, da EUs nye trygdeforordning ble del av norsk lov. Både forsvarerne til mannen og setteriksadvokaten hadde lagt ned påstand om full frifinnelse.

Erstatningskrav

Mannen som ble uriktig domfelt, kommer til å kreve erstatning.

– Han regner nå med at Nav kommer etter og rydder opp i de trygdepengene de tok fra ham uten grunnlag, samt at de erstatter hans tap og uleilighet ved håndteringen, skriver Elden.

Forsvareren mener dommen får stor betydning for det videre opprydningsarbeidet.

– Dommen støtter det vi som forsvarere argumenterte med helt fra Nav-skandalen ble et tema, ved at regjeringens feil skjedde i 1994, og har rammet alle etter den tid. Her er det mye å rydde opp i for staten, både for dem som ble fratatt ytelser, men også dem som aldri søkte fordi de trodde på den norske stat sin påstand om at de ikke hadde rett på trygdeytelser. Det er nok en svært stor gruppe, som nå vil kunne ha krav på å få sine trygdeytelser etterbetalt.

Prosessen

Det har nå gått ett år og åtte måneder siden trygdeskandalen ble offentlig kjent. Rettsprosessen har tatt tid fordi Høyesterett i fjor valgte å be om en rådgivende uttalelse fra Efta-domstolen for å avklare sentrale spørsmål knyttet til den norske praksisen både før og etter 2012. Konklusjonen kom 5. mai, og den var knusende. Ifølge domstolen har det vært ulovlig å kreve at personer som mottar arbeidsavklaringspenger må søke Nav om tillatelse for å beholde trygdeytelsen når man oppholder seg i et annet EØS-land. Denne avklaringen er sentral, siden selve grunnlaget for å kreve tilbake ytelser og straffeforfølge trygdemottakere i mange saker handlet nettopp om mangel på forhåndsgodkjennelse. Domstolen gjorde det også klart at den norske praktiseringen av trygdelovgivningen har vært i strid med EØS-reglene både før og etter 2012. Det samme er konklusjonen til Høyesterett.

– Høyesterett slo i dommen endelig fast at kravet til opphold i Norge for å motta sykepenger og arbeidsavklaringspenger har vært i strid med EØS-avtalen siden 1994, og således ulovlig. Dette betyr at flere titalls mennesker er ulovlig dømt, og at tusener har måttet betale tilbake penger de egentlig hadde krav på. Konklusjonen er dramatisk, men ikke overraskende, særlig etter EFTA domstolens uttalelse for noen uker siden, sier Hans Petter Graver, jussprofessor ved Universitetet i Oslo.

Erkjennelsen

Under domsavsigelsen erkjente Høyesterett at rettsgarantiene som skulle sikres ved domstolsbehandlingen av mannens sak, ikke fungerte godt nok når feilen ikke ble fanget opp da Høyesterett behandlet denne saken i 2017.

– Dette er en karakteristikk som rammer både trygdeforvaltningen og hele rettsvesenet, ikke bare i denne saken, men i alle sakene som er berørt av skandalen. Nå må man aktivt se og finne slike saker fra før 2012. Det kan bli et stort, men nødvendig arbeid, sier Graver.

Regjeringen har så langt ikke gitt Nav instruks om å starte gravejobben etter saker for perioden før 1. juni 2012, da EUs nye trygdeforordning ble del av norsk lov. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har uttalte til Dagsavisen at de ville avvente til Høyesterett hadde ferdigbehandlet pilotsaken.