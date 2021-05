Halden-drapet: Siktet kvinne fengsles i fire uker

– Retten mener at varetektsfengsling i fire uker, med brev- og besøksforbud i to uker, ikke vil være et uforholdsmessig inngrep, og at påtalemyndighetens begjæring er tilstrekkelig begrunnet, skriver dommer Bo Bringsverd i kjennelsen fra Søndre Østfold tingrett som ble klar onsdag formiddag, ifølge Halden Arbeiderblad.

– Basert på en totalvurdering finner retten under tvil at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at siktede vil benytte seg av muligheten til å forspille bevis dersom hun gis anledning til det. Det foreligger dermed en bevisforspillelsesfare som gir grunnlag for varetektsfengsling, skriver Bringsverd.

Samtidig opplyser politiet at et nytt avhør av kvinnen tidligst vil finne sted mot slutten av neste uke.

– Denne uken vil bli brukt til taktiske etterforskningsskritt i form av vitneavhør i saken. Inntil nytt avhør av siktede er gjennomført vil politiet ikke gi flere opplysninger i saken, skriver politiet i en pressemelding.

Kvinnen er siktet for å ha drept broren sin med kniv i en leilighet i Halden sentrum mandag kveld. Kvinnen har erkjent drapet og samtykket til fengslingen.

(©NTB)