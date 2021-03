Jehovas vitner undersøkes av Datatilsynet

Av Eirik Husøy

Klagene handler om at Jehovas vitner lagrer personopplysninger ulovlig, at det ikke gis fullt innsyn i personopplysninger, eller at personopplysninger ikke slettes i tråd med personvernregelverket, opplyser Datatilsynet i en pressemelding.

Enkelte sier de har vært i såkalte «dømmende utvalg» av ulike årsaker, men som regel knyttet til seksuelle forhold, ifølge tilsynet. Dømmende utvalg er en intern ordning hvor trossamfunnets eldre gjør disiplinære tiltak mot medlemmer som har syndet.

Ubalanse i maktforhold

Det har blitt tatt notater under disse utvalgene, og klagere reagerer på eller er bekymret for at det blir lagret opplysninger om deres seksuelle forhold. Det er disse forholdene tilsynet skal undersøke nærmere i klagesakene.

Kjernen i personvernet er at hver enkelt i størst mulig grad skal ha kontroll på hvilke opplysninger som samles, og hva opplysningene brukes til, opplyser direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

– Dette er særlig viktig når det er snakk om sensitive opplysninger, og spesielt i et trossamfunn der det ofte er en ubalanse i maktforholdet mellom ledere og menige medlemmer, sier Thon.

Jehovas vitner: Gjør ikke noe ulovlig

Tom Frisvold, talsmann for Jehovas vitner i Norge, sier til Vårt Land at han er trygg på at Datatilsynet ikke vil finne noe å utsette på måten de håndterer personopplysninger i Jehovas vitner.

– Våre rutiner er helt i samsvar med det gjeldende lovverk, så nå får vi bare avvente og høre hva Datatilsynet sier, sier Frisvold.

Dette er første gang Datatilsynet behandler i dybden en slik sak rettet mot et trossamfunn. Thon sier det kan godt hende de kommer fram til at Jehovas vitner ikke har gjort noe galt.

– Men det er en viktig sak å behandle siden det er snakk om ekstra sensitive opplysninger knyttet til både religion og seksualitet, sier Datatilsynets direktør.

