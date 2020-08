15 personer anholdt i forbindelse med Sian-markering i Bergen

Motdemonstranter tok seg over sperringene under demonstrasjonen og angrep Sian-medlemmer, ifølge politiet.

– Alle er innbrakt for ordensforstyrrelse og vil bli anmeldt for det. De er innbrakt av ulike årsaker. Noen vil bli dimittert, andre vil bli sittende lenger, sa opplyser innsatsleder John Endre Skeie under en pressebrifing etter hendelsen.

Han sier at politiet valgte en «passiv framgangsmåte» under demonstrasjonen, som endte med at et Sian-medlem ble skadd. Politiet har imidlertid fått kritikk for bruk av tåregass og pepperspray.

– Det vil jeg ikke kommentere. Vi har brukt virkemidler for å ivareta vår egen sikkerhet og sikkerheten til andre. En passiv tilnærming betyr at vi har trukket oss lenger og lenger tilbake, sier han.

