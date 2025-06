Eksplosjoner i Teheran og over Tel Aviv

De to landene fortsatte å angripe hverandre mandag kveld og natt til tirsdag.

I Israel gikk flyalarmen over hele landet og på de okkuperte Golanhøydene, melder Reuters. Vitner sier til nyhetsbyrået at de hørte eksplosjoner over Tel Aviv.

Litt før klokken 3 norsk tid opplyste militæret (IDF) at faren var over, og at det var trygt å forlate tilfluktsrommene. Kort tid etter kom det igjen meldinger om at IDF hadde registrert nye raketter avfyrt fra Iran, men det ble raskt sendt ny beskjed om faren over.

Iranske medier melder på sin side om flere eksplosjoner og kraftig luftvernild i hovedstaden Teheran. Mandag kveld ble en TV-stasjon i byen rammet, og iranske nyhetsbyråer sier en kvinnelig ansatt døde av skadene hun ble påført.

Samme kveld ble tre Røde Halvmåne-arbeidere drept i et israelsk angrep mens de utførte redningsarbeid i den iranske hovedstaden, ifølge det iranske nyhetsbyrået Mehr.

Også i Natanz, der det viktigste anlegget i Irans kjernekraftprogram ligger, ble luftvernet aktivert.