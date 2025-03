SV om kutt i formuesskatt: – En gavepakke til rike menn

SV har tatt for seg Kapitals liste over Norges 400 rikeste personer, og regnet ut at hele 92,9 prosent av landets formuer tilhører menn. De 58 kvinnene som står på lista eier altså bare 7,1 prosent av pengesekken. Når partier som Høyre, Frp og Venstre nå går til valg på å kutte i formueskatten til rikmennene, gjør de vondt verre, mener SV.

– Kutt i formuesskatten blir en gavepakke til rike menn, til de som har de største formuene i landet. Rike menn vil bli rikere, mens kvinner i vanlige yrker sitter igjen med regningen, hevder Oslo SVs leder Sunniva Holmås Eidsvoll overfor Dagsavisen.

Gutta fra «Exit»

For SV er det et nemlig et paradoks at folk i typiske kvinneyrker, som sykepleiere og lærere, må betale opp mot en tredjedel av lønnen sin i inntektsskatt, mens de med de største aksjeformuene, oftest menn, skal slippe unna formuesskatt. Og, mener SV, hvis de aller rikeste skal bidra mindre til fellesskapet enn i dag, betyr det mindre penger til å finansiere velferden.

– Veldig mange av de ansatte i offentlig velferd, kommer fra kvinnedominerte yrker. De gjør en veldig viktig jobb for å sørge for at vi har skoler, barnehager og helsetilbud. Det de ber om, er å få flere folk på jobb, og det får vi ikke hvis de rikeste skal bidra mindre enn i dag, sier Eidsvoll.

– Denne skattepolitikken vil ikke bare øke forskjellene mellom folk, men den vil også øke forskjellen mellom kjønnene, når vi vet at de som har mest formue i landet, er menn. Det er å la gutta fra «Exit» styre skattepolitikken, mener Oslo SVs leder, og refererer til den norske TV-serien som handlet om det ekstravagante livet for de aller rikeste finansmennene i hovedstaden.

Les kommentar: Donald Trump er i ferd med å strupe Amerika

De blå vil kutte

SV mener at hvis det blir borgerlig regjering til høsten, blir det høyst sannsynlig skattekutt for rikfolk. Frp går til valg på kutte hele formuesskatten i neste stortingsperiode, mens Høyre i sitt alternative statsbudsjett for 2025 foreslår å redusere formuesskatten på arbeidende kapital med 40 prosent. Under helgens landsmøte i Venstre gikk også dette borgerlige partiet inn for kutt i formuesskatten.

«Vi vil reversere strømmen av kapital og mennesker til Sveits og øke investeringene i norsk privat næringsliv», står det i Venstres landsmøtevedtak. «Derfor vil vi fjerne formuesskatten på arbeidende kapital», heter det blant annet.

Dagsavisen har vært i kontakt med Høyre og Venstre, men mandag kveld hadde de ikke anledning til å kommentere SVs utspill.

Les også: Kunst: Feministisk fantasi eller politisk mareritt? (+)

Debatt: Det er ikke gründere og investorer som er «verdiskaperne»

---

Dette er SVs regnestykke

SV har regnet samme tallene basert på Kapitals liste over Norges 400 rikeste i 2024.

Den samlede formuen oppgis til 2139,72 milliarder.

Ved å filtrere listen på kvinner, og summere opp den samlede formuen til de totalt 58 kvinnene på lista, har SV kommet frem til at deres samlede formue er 152,25 milliarder, eller ca 7,1 prosent av totalformuen for alle de 400 rikeste.

---