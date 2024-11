Frps Bård Hoksrud: – Jeg er skikkelig skuffa over Høyre

– Høyre sier at de ønsker å gjøre noe på eldreomsorgen, men de kommer jo ikke med en eneste krone. Det er ingen penger ekstra, sier Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud om Høyres alternative statsbudsjett som ble lagt fram onsdag.

I sitt alternative budsjett har ikke Høyre fremhevet en egen post på eldreomsorg.

«Høyre vil skape et mer aldersvennlig samfunn og gi eldre en trygg og verdig alderdom. Behovet for sykehjemsplasser kommer bare til å bli større de neste årene. Derfor vil vi bygge flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og stille krav om netto tilvekst i investeringstilskuddet for heldøgns omsorgsplasser», heter det i Høyres egen formulering.

– Man bygger jo ikke sykehjemsplasser av luft og kjærlighet. Det må være vilje til å si at «dette skal vi styrke, og vi skal sette av penger til det». Jeg er skikkelig skuffa over Høyre og eldreomsorgen, sier Bård Hoksrud til Dagsavisen.

Selv vil Frp friste med lavere egenandel på helsetjenester, flere sykehjem- og omsorgsplasser og mer til eldreomsorgen i sitt alternative statsbudsjett, som legges fram torsdag.

Norges største parti

Høyre, som for tiden må se på at Frp nå har tittelen «Norges største parti» på meningsmålingene, viste onsdag hvordan de ville fordelt pengene dersom de hadde regjeringsmakten. De lover å styrke sykehusene, øke barnetrygden, sørge for flere ansatte i politiet og kutte skatten med 28 milliarder. Partiet vil særlig prioritere halv formuesskatt for å styrke norske bedrifter.

– I dette budsjettet viser Høyre at det er mulig å kutte skattene, og samtidig trygge velferden, sier Høyres partileder Erna Solberg i en pressemelding etter fremleggelsen.

Selv om Hoksrud mener at Frp er mye mer villig til å bruke penger på eldreomsorgen enn Høyre, tror han likevel det skal gå bra med Høyre og Frp i regjering – om borgerlig side vinner valget neste høst.

– Sist vi satt sammen med Høyre i regjering, fikk vi styrka eldreomsorgen, hevder han.

Les kommentar: Dårlig nytt for et Ap i krise

Mer til de eldre

Torsdag legger altså Frp fram sitt alternative budsjett. Noe av det Hoksrud gjerne vil trekke fram, er at partiet vil bruke to milliarder kroner på eldreomsorg for å styrke bemanningen og bedre kvaliteten på tjenestetilbudet. I tillegg vil Frp starte byggingen av 2.000 nye sykehjems- og omsorgsplasser med heldøgns pleie, utover de 1500 plassene regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett.

Mer spesifikt vil Frp også bruke 400 millioner på å gi folk lavere egenandel på helsetjenester og medisiner. Skal du til lege eller kjøpe medisiner må du i dag ut med 3.165 kroner før du får frikort. I statsbudsjettet for 2025 foreslår regjeringen å øke taket til 3.278 kroner. Frp vil ha taket ned på 3.000 kroner.

– Vi ser at egenandelen har økt ganske kraftig fra 2.400 kroner i 2022. Den har økt med 33 prosent, noe som er mer enn lønns- og prisveksten skulle tilsi, mener Hoksrud.

– For dem som har dårlig råd, er uføre, går på sykepenger eller har trygd, så er det ganske mye penger på kort tid. De opplever at dette får store konsekvenser på starten av året, i januar og februar når strømregningen er høy og regningene mange. Da er det ganske smalhans etter juletida, sier Frps helsepolitiske talsperson.

Selv om Frp «bare» vil kutte egenandelstaket med noen hundrelapper, mener Hoksrud at det vil bety mye for de med dårlig råd.

– Kanskje den høye egenandelen gjør at de lar være å kjøpe viktig medisin. Jeg mener det er uholdbart, sier Hoksrud til Dagsavisen.

