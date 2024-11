Hyller OL på Lillehammer med nostalgisk juleutstilling

Dette er norsk nostalgi: Etter noen år med fokus på norske design, og klassiske julefortellinger i vinduene klinker Steen og Strøm til med å rette søkelyset på et av de mest elskede øyeblikkene i norsk vinterhistorie: De olympiske leker på Lillehammer 1994. De ansvarlige hos varemagasinet omtaler vinduene som en hyllest til «The Best Olympic Winter Games ever». Og for mange er nettopp disse vinterlekene et helt spesielt godt minne. Derfor var det mange både godt voksne og barn som møtte fram til å bivåne åpningen av julevinduene i Oslo lørdag ettermiddag.

Ikoniske kostymer

Selv om mange husker idrettsprestasjonene, OL-floka, vadmelsantrekkene med pins og strikkegenserne, har Steen & Strøm valgt å fremheve de usynlige heltene som jobbet bak kulissene for å skape stemningen som gjorde nettopp disse vinterlekene så spesielle, og håper med dette å engasjere besøkende i byen. I Nedre Slottsgate har magasinet avdekket to hele vinduer dedikert til de hundrevis av vettene som deltok under åpningsseremonien. Takket være de originale skissene til Kari Gravklev er de ikoniske kostymene nå gjenskapt i utstillingen.

Maskotter, luer med pins, OL-genseren og effekter med logo, er utlånt fra museet på Lillehammer. (Sissel Hoffengh)

La ilden lyse

Ved inngangen i Nedre Slottsgate er fokuset på budskapet om samhold på tvers av landegrenser – et tema som føles ekstra viktig i dagens verden. Den fantastiske globen som slapp ut hvite duer under åpningsseremonien, er et øyeblikk mange husker.

På hjørnet av Prinsens gate og Nedre Slottsgate kan besøkende oppleve en gjenskapning av hoppbakken, OL-fakkelen og flaggene fra de mange nasjonene som var representert under åpningsseremonien.

Utlån fra OL-museet

I Kongens gate vil publikum kjenne på nostalgien gjennom historiske elementer lånt fra OL-museet på Lillehammer. Her finner man pins, maskotene Håkon og Kristin, og andre effekter som vekker minner fra denne kjente perioden.

– Det er få øyeblikk i norsk vinterhistorie som folk snakker om med større stjerner i Vi håper at årets utstilling vil vekke fantastiske minner for de som var til stede, og skape nye minner for de yngre generasjonene, sier David Wilkinson, daglig leder hos Steen & Strøm.

Silje Lindborg og barna Konrad Andreas (12) og Alvilde Frederikke (15) kikker på en modell av Lysgårdsbakken Hoppanlegg som ble bygd for OL på Lillehammer i 1994, der Stein Gruben hoppet med OL-fakkelen. (Sissel Hoffengh)

Silje Lindborg har tatt med seg barna Konrad Andreas (12) og Alvilde Frederikke (15) for å se avdukingen av OL-vinduene. Barna er for unge til å huske Lillehammer-OL, men mamma husker det godt selv om hun bare var 16 år i 1994.

– Vi fulgte med hver dag og at vi til og med fikk lov til å se TV på skolen, sier Silje Lindborg.

– Det vatr kjempestas, og gjorde oss utrolig patriotiske.

Kultur og tradisjon

Julevinduene i Oslos butikker er sjelden mye å rope hurra for, om vi sammenligner med andre storbyer der vindusdekorasjon er en kultur og tradisjon. Men siden Dagsavisen skrev en flengende kritikk av sørgeligheten, med tittelen «Byen med det lille julehjertet» for noe år siden, og påsto at byens dekoratører måtte være inspirert av Ebenezer Scrooge, har noen skjerpet seg. Ikke minst har Steen & Strøm klinket til med fantastiske utstillinger de senere årene. til glede for store og små.

Kaja Kongsli, markedssjef på Steen og Strøm iført den klassiske OL-parkasen fra 1994. (Sissel Hoffengh)

Kaja Kongsli, markedssjef hos Steen & Strøm har fått på seg OL-jakka, den grå- og rose allværsparkasen som ble verdensberømt under Lillehammer-Ol, ikke minst fordi kong Harald bar den.

– OL på Lillehammer er ett av mine sterkeste barndomsminner, sier Kaja Kongsli.

– Vi var ikke der, men jeg husker at vi satt samlet foran TV og så på sendingene. Ikke bare gjorde Norge det bra, men hele stemningen rundt det var intet mindre enn magisk. Og det tror jeg ikke det bare er nordmenn som merket, har hørt at David Wilkinson, som er daglig leder hos oss, og fra Storbritannia, husker godt hvor spennende det var og at arrangementet ble dekket bredt av BBC. OL på Lillehammer var rett og slett bare helt rått.

Åpningsseremonien under de olympiske lekene i 1994 blir husket for vetter og troll, Liv Ullmann og Thor Heyerdahl, og et gigantisk egg som åpnet seg, fullt av fredsduer. (Sissel Hoffengh)

Når det gjelder vindusutstillingene i år, synes hun det er gøy å løfte fram de som jobbet i kulissene, som også var med å sørget for at dette ble et historisk vinter-OL.

– Det har vært viktig for oss å fremheve de som ofte blir glemt, men som var avgjørende for at OL på Lillehammer kunne gjennomføres. Fra de frivillige til de som skapte rekvisitter og effekter – vi ønsker å hedre disse personene gjennom hele sesongen og gi dem den oppmerksomheten de fortjener. Og så er det hyggelig å minnes fredsduene som ble sluppet ut av egget under åpningen, de kan vi trenge også i dag når verden er så urolig, sier Kaia Kongsli.

