Kommunen snudde, Sverre (71) fikk omsorgsbolig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Trappene var et sant helvete for meg. Her blir det lettere å leve.

Det sier Sverre Hermansen (71), som to dager etter at Dagsavisen fortalte om hans situasjon fikk en telefon fra Indre Østfold kommune. Han hadde blitt tildelt en omsorgsbolig.

Omsorgsbolig etter få dager

Sterkt synshemmet, hofteoperert og mange trapper opp til leiligheten gjorde livet vanskelig for Hermansen i Indre Østfold. Selv følte han seg fanget i egen bolig, og fryktet egen sikkerhet hvis det skulle bryte ut brann i boligkomplekset.

Da Hermansen spurte kommunen om hvordan han skulle få ordnet innkjøp av mat, ble han mildt sagt overrasket over svaret.

– Jeg fikk beskjed om å bestille dagligvarer på nett, sier den sterkt synshemmede Hermansen.

Onsdag 23. oktober publiserte Dagsavisen saken om Sverre Hermansens boforhold. Artikkelen ble lest av mange, reaksjonene utallige. (Skjermdump)

Onsdag 23. oktober publiserte Dagsavisen saken – fredag 25. oktober kom telefonen fra Indre Østfold kommune – onsdag 30. oktober tok han omsorgsboligen i nærmere øyesyn, og signerte kontrakt.

Dagsavisen møter Sverre Hermansen i hans nye omsorgsbolig. Boligen har selvfølgelig livsløpsstandard og er tilrettelagt for heldøgns omsorg, ved behov. Omsorgsboligene ligger tett ved Løkentunet sykehjem i Askim.

– Jeg trodde ikke det skulle skje så raskt. Dette blir bra, sier han fornøyd midt på stuegulvet i sin nye, enn så lenge tomme, bolig.

Les også: Sterkt synshemmet og hofteoperert: – Føler meg fanget i eget hjem

Rullestolrampe og terrasse

I sommer var Hermansen gjennom en stor hofteoperasjon. Det var etter en kontroll på Moss sykehus, ambulansearbeiderne varslet og mente han ikke burde bli kjørt tilbake i leiligheten med vanskelig tilgang og mange trapper.

I ett døgn ble han plassert på Sykehuset Østfold Kalnes, hvor Hermansen oppfattet at det var i påvente av at Indre Østfold kommune skulle tilby et midlertidig botilbud. Tilpasset hans funksjonshemninger. Det skjedde ikke. Hermansen ble kjørt hjem. Etter Dagsavisens besøk hos Sverre Hermansen i Mysen ba han også brannvesenet om en vurdering av egen sikkerhet, hvis en brann skulle oppstå.

Rullestolrampe og livsløpsstandard vil gjøre hverdagene bedre for synshemmede og hofteopererte Sverre Hermansen (71) i hans nye omsorgsbolig. (Tomm Pentz Pedersen)

Utfordringene med flere trappeløp i Mysen-leiligheten fikk Hermansen kjenne på da han skulle på visning av sin nye omsorgsbolig. Flere personer måtte hjelpe ham ned alle trappene til bakgården. For deretter å kjøre til Askim og kontraktskriving i omsorgsboligen.

– Siden den store hofteoperasjonen i sommer har jeg ikke vært utenfor døra. Bortsett fra når ambulansepersonell har båret meg ned og jeg har blitt kjørt til kontroll på sykehuset, sier han og legger til:

– Det var slitsomt å komme seg ned trappene i dag og på visning.

Hermansens nye omsorgsbolig er utstyrt med rullestolrampe. Det gir ham framover mulighet for å gjøre egne innkjøp, året rundt.

– Så fort jeg får hjelp til pakking og flytting kommer jeg til å installere meg her, sier han – samtidig, med humor i stemmen, undrer han seg på om han får plass til lydanlegget og åtte bananesker med LP-plater. 50- og 60-talls musikk er lidenskapen.

– Vi får stable i høyden, gliser slektningen som har bistått på visning – og flere ganger overnattet i Hermansens tidligere leilighet for å hjelpe han i hverdagene.

Endeseksjon med rullestolrampe, sentralt i Askim og rett ved Løkentunet sykehjem har Sverre Hermansen (71) fått omsorgsbolig. (Tomm Pentz Pedersen)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»