M-kopper sprer seg i fetisj-miljø i Oslo

– M-kopper er en virussykdom som gir utslett, den smitter hovedsakelig ved direkte kontakt mellom hud eller slimhinner og er normalt ikke alvorlig. Men den kan være ubehagelig fordi utslettet blir til blemmer som så sprekker og gir smertefulle sår, sier Preben Aavitsland, overlege i Folkehelseinstituttets ledelse.

Det er oppdaget enda et smittetilfelle av m-kopper i Oslo. Ifølge NTB er det registrert fire smittede totalt. Det bekrefter også FHIs Preben Aavitsland til NRK. I forrige uke ble det registrert tre tilfeller i hovedstaden, alle tilfellene fra samme miljø, Scandinavian Leather Men (SLM Oslo), en fetisjklubb, informerte nylig gjester om at en deltaker har fått påvist viruset.

Preben Aavitsland, fagdirektør i FHI, forteller at korona har blitt en mindre farlig sykdom for dem som smittes. (Tor Erik Schrøder / NTB & Kenneth Stensrud)

– Hva kan folk gjøre for å beskytte seg?

– Tilhører man grupper der sykdommen finnes nå, bør man unngå nærkontakt med smittede personer og vaksinere seg, sier Aavitsland.

Spredning i klubbmiljø

I Oslo er det oppdaget spredning blant menn som har sex med menn i ett bestemt klubbmiljø, nemlig fetisjklubben Scandinavian Leather Men.

– Betyr det at det er lav risiko for å få viruset om en ikke tilhører dette spesifikke miljøet?

– Det stemmer. Det er nå svært liten risiko for å bli smittet for andre enn menn som har sex med menn, sier Aavitsland til Dagsavisen.

– Risiko for sykdommer er heldigvis ikke bestemt av hvilke miljøer man tilhører, sier lege og forfatter Kaveh Rashidi. (Mimsy Møller)

Ikke stigmatisere

Allmennlegespesialist og fastlege ved Lovisenberg legesenter Kaveh Rashidi mener det er uvesentlig hva slags type miljø viruset spre seg i og at vi ikke må stigmatisere.

– Risiko for sykdommer er heldigvis ikke bestemt av hvilke miljøer man tilhører. Viruset bryr seg ikke om slikt. Men siden virus smitter enklere gjennom nær seksuell kontakt, uten beskyttelse, er det ikke overraskende at det har vært smitte på en sexklubb, sier Kaveh Rashidi til Dagsavisen.

Oppfordrer til smittevern

Klubben der smittetilfellene har oppstått oppfordrer ifølge NRK alle med symptomer til å oppsøke legen og holde seg hjemme, og i samarbeid med smittevernoverlegen i Oslo arrangerte klubben drop-in vaksinering forrige fredag.

Oslo Pride 2020 Marius Hofseth, president for SLM Oslo (Scandinavian Leather Men) sier klubben har vært tidlig på banen med å oppfordre til vaksinasjon og smittevern. (Annika Byrde/NTB)

– Vi fikk da vaksinert flere enn de som var utsatt i første linje for smitten, forteller leder for klubben, Marius Hofseth til NRK.

Oslo kommune gir også vaksiner på sitt vaksinesenter i Nydalen og testing er tilgjengelig hos fastlege, Olafiaklinikken og sykehus.

Ikke spesielt dødelig

Kaveh Rashidi har tidligere skrevet utfyllende om m-koppeviruset, som tidligere ble kalt apekopper, i sin faste spalte i Aftenposten. Der avkrefter han blant annet at det er fare for at viruset vil utløse en ny pandemi i Norge. Han er også sterkt kritisk til overskrifter som dramatiserer og skaper frykt: «Alle bør være bekymret» og «Rask spredning».

– Mpox er ikke spesielt dødelig. Den gir feber, hodepine og nedsatt allmenntilstand. Et utslett dukker opp etter noen dager og ligner på vannkopper. Som oftest vil huden tilheles uten arr. De fleste får milde symptomer, og nesten alle er friske innen 3–5 uker, sier Rashidi.

Fra dyr til mennesker

M-kopper er en infeksjonssykdom som forårsakes av et virus, såkalt apekoppevirus, fordi det kan smitte fra dyr i Afrika til mennesker.

«Ulike dyr kan bære viruset, og smitte mennesker. Deretter kan vi smitte hverandre. Sånn sett ligner det på koronaviruset. De store medieoppslagene skyldes et utbrudd utenfor Afrika som startet i mai 2022. Også mange nordmenn er blitt smittet, og tallene later til å være økende» skriver Rashidi i sin faste spalte, men understreker at det neppe er opptakten til en ny pandemi.

Illustration shows test tubes labelled "Monkeypox virus positive\ Det som tidligere bløe kalt monkeypox, kalles nå m-pox, og på norsk: m-kopper. (DADO RUVIC/Reuters)

I mars 2023 mottok FHI flere henvendelser om at navnet apekopper oppleves og brukes stigmatiserende. De fikk informasjon om dette både ved direkte henvendelser, i sosiale medier og i møter med representanter fra blant andre FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, HivNorge, PION, Prosenteret, Kirkens Bymisjon, Sex og Samfunn, Helseutvalget, Skeiv verden og SLM Norge. I likhet med Verdens helseorganisasjon endret de derfor navnet fra apekopper (monkeypox) til m-kopper.

Risikogrupper

At det er nettopp en sexklubb viruset har spredt seg i overrasker ikke Kaveh Rashidi, og han anbefaler først og fremst folk i denne gruppen å vaksinere seg.

– Anbefalingen er å vaksinere seg hvis man har høy risiko for å bli utsatt for smitte. Dette er blant annet tilfellet for mange sexarbeidere og menn eller transpersoner som har sex med høy selvrapportert risikoatferd. Men siden sykdommen ikke bare smitter gjennom samleie er det også viktig for helsepersonell og andre som forventes å komme i smittefarlig nærkontakt med pasienter. Alle kommuner har organisert seg for å vaksinere, og er du usikker anbefaler jeg å høre med fastlegen eller kommuneoverlegen.

De vanligste symptomene på m-kopper er:

utslett og feber (over 38°C)

hovne og vonde lymfeknuter

vondt i halsen

hodepine

slapphet

vondt i musklene

Utslettet utvikler seg til blemmer, som får skorper og deretter tørker inn og faller av. Du kan få arr.

Utslettet starter oftest på den delen av kroppen som har vært utsatt for smitte. I utbruddet fra 2022 oppsto utslettet hos mange rundt kjønnsorganene og i sete- og endetarmsregionen. Mange smittede hadde kun noen få blemmer.

Kilde: helsenorge.no

