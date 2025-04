Russland varsler påskefred i Ukraina

– Vi legger til grunn at Ukraina følger vårt eksempel, opplyser Kreml.

Russland er klare for forhandlinger om fred, ifølge Russlands president Vladimir Putin. Han sier at Ukrainas handlinger under våpenhvilen vil vise hvor klare de er for fred.

Ukraina har ennå ikke kommentert den ensidige våpenhvilen som Russland har erklært.

