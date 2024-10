Tidligere Nobel-vinner om årets pris: – De er de virkelige ekspertene på atomvåpen

Saken oppdateres.

– De får prisen for sin innsats til å skape en verden fri for atomvåpen og for å demonstrere, gjennom vitnesbyrd, at atomvåpen aldri igjen må brukes, sa Nobelkomiteens leder Jørgen Watne Frydnes på den tradisjonsrike pressekonferansen på Nobelinstituttet fredag.

Selve feiringen av fredsprisvinneren starter 9. desember, og utdelingsseremonien skjer dagen etter.

I 2017 fikk Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) Nobels fredspris for arbeidet med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av bruk av atomvåpen og banebrytende innsats for å få til et forbud. Daværende Ican-leder Beatrice Fihn sier i en kommentar til Dagsavisen at hun mener at det er en fantastisk pris til Nihon Hidankyō.

– Jeg er så glad for at de får Nobelprisen. De er medlemmer i ICAN, så jeg er så glad over dette, sier Fihn.

– Det er ekstremt viktig at atomvåpenoverlevende får oppmerksomhet. De er de virkelige ekspertene på atomvåpen og alle land må høre på dem, fortsetter hun.

Masako Wada, assisterende generalsekretær i Nihon Hidankyo. (Andrew Medichini/AP)

---

Fakta om de siste ti års vinnere av Nobels fredspris

2023: Den Iranske journalisten og menneskerettsaktivisten Narges Mohammadi for sin kamp mot undertrykking av kvinner i Iran og hennes kamp for menneskerettigheter og frihet for alle.

2022: Belarusiske Ales Bjaljatski, den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial og den ukrainske organisasjonen Senteret for borgerrettigheter (CCL) for innsatsen for å dokumentere krigsforbrytelser, brudd på menneskerettigheter og maktmisbruk.

2021: Journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov for modig kamp for ytringsfrihet i henholdsvis Filippinene og Russland.

2020: Verdens matvareprogram (WFP) for sin innsats i kampen mot sult, for bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt.

2019: Etiopias president Abiy Ahmed for sin innsats for fred og mellomstatlig samarbeid, og da særlig for sitt avgjørende initiativ for å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea.

2018: Den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad for kampen mot seksualisert vold i krig.

2017: Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) for arbeidet med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av bruk av atomvåpen og banebrytende innsats for å få til et forbud.

2016: Colombias president Juan Manuel Santos for iherdig innsats for å få slutt på den lange borgerkrigen som kostet over 220.000 menneskeliv og drev millioner på flukt.

2015: Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog for avgjørende bidrag for byggingen av et pluralistisk demokrati i Tunisia etter sjasminrevolusjonen i 2011.

2014: Indiske Kailash Satyarthi og 17 år gamle Malala Yousafzai fra Pakistan for kampen mot undertrykkelsen av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse. Yousafzai overlevde et attentat fra Taliban.

---