Om å spise hunder og katter

La oss gjøre et lite tankeeksperiment. La oss late som om Norge var USA. La oss late som om norsk politisk retorikk var helt lik den amerikanske, og at norske politikere oppførte seg som om de var over there. Hvordan ville det vært, egentlig?

Ja, hvordan ville det vært om norske politikere snakket som sine amerikanske kolleger i debatter? Sett at for eksempel Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i fullt alvor hevdet på Dagsnytt Atten at «gærne innvandrere» i Groruddalen lusker ute om nettene i rastløs jakt på kattunger, hundevalper og ellers kjæledyr de kan fange, drepe og spise? Sett at Vedum formulerte seg som Trump, men da i en godmodig, lattermild Stange-tone: «I Groruddalen spiser de hundene, de spiser kattene. De spiser kjæledyrene til innbyggerne der. Det er dette som skjer i landet vårt som vi er så glad i».

Eller sett at den muligens påtroppende KrF-lederen Dag Inge Ulstein i høstens abortdebatt kommer til å rase mot eksempelvis SV-leder Kirsti Bergstø, ikke bare for at hun vil tillate selvbestemt abort fram til uke 18, men for at « de dreper babyer rett etter at de har blitt født»? Jeg vet ikke med deg, men dette syns jeg er vanskelig å se for seg.

Og hvis vi nå spoler fram til oktober 2025: Stortingsvalget er over, og borgerlig side har vunnet. Høyres Erna Solberg har nettopp erklært at nå blir hun statsminister, og Sindre skal nok sikkert oppføre seg pent i statsministerboligen. Det er bare ett problem: Den avtroppende Ap-statsministeren Jonas Gahr Støre nekter å gå.

Han blånekter for at de borgerlige har vunnet valget. Han brøler, han roper, han sier valget var rigget, at det var feil resultat, at alt var helt feil. Den tidligere så diplomatiske Jøtul-arvingen og statsmannen Jonas Gahr Støre, utdannet ved Institut d’études politiques de Paris, slår seg faktisk fullstendig vrang i oktober 2025. (Jada, jeg har også vanskelig for å se for meg dette, men vi er altså midt i et tankeeksperiment).

Jonas Gahr Støre stiller seg så opp i Spikersuppa med ropert og oppildner alle sure og skuffede Ap-folk om å storme Stortinget med økser og geværer. «Vi har slett ikke tapt!» roper han. «Vi har vunnet!»

Erna Solberg kan på sin side ikke tro det dramaet som nå utspiller seg. Dette er jo Norge, ikke USA?

Hun prøver å snakke Jonas til fornuft. «Dette er jo veldig spesielt, Jonas», skarrer hun overbærende. (For det er det sterkeste en norsk Høyre-leder kan få seg til å si). «Du må jo flytte ut av statsministerboligen, vet du. Det måtte jo jeg sist». Men Jonas gir seg ikke. Han vil ikke flytte. «Jonas, nå må du slippe dørhåndtaket», sier Erna. «Og så må du bli med disse snille sikkerhetsvakt-mennene der. De kan kjøre deg hjem til Vindern».

