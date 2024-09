Stort LO-forbund ber Senterpartiet holde fingrene unna EØS-avtalen

– Alle partier som hevder de bryr seg om distriktene må legge vekk EØS-motstanden.

Det sier forbundsleder i Forbundet Styrke, Frode Alfheim, til FriFagbevegelse.

Styrke er en sammenslåing av de to LO-forbundene Industri Energi og FLT.

Alfheim slår i bordet med en ny rapport som viser at handel med EU er svært viktig for norske distrikter.

Nye partiprogrammer

Alle partier jobber nå med partiprogram for neste stortingsperiode.

Nå gir lederen for en av LOs største forbund en klar beskjed til særlig Senterpartiet og SV, men også Rødt og Fremskrittspartiet om å holde fingrene unna EØS-avtalen.

EØS-avtalen er en omfattende avtale mellom Norge og EU, som regulerer handel med varer, arbeidsinnvandring og en rekke andre forhold.

Får lite gehør

Alfheim får imidlertid lite gehør hos nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe Tvinnereim.

Torsdag la hun fram Senterpartiets forslag til nytt partiprogram. Hun mener Alfheim ignorerer at EØS-avtalen handler om veldig mye mer enn handel med varer og tjenester. Hun synes det er en uredelig framstilling av partiets EØS-motstand.

– EØS-avtalen er per definisjon udemokratisk. De facto underlegger vi avtalen uten at vi har handlingsrom til å endre de direktivene. Det er ikke noe «one size fits all». EØS-avtalen er mer enn næring og handel, sier hun til FriFagbevegelse.

– Vi har faktisk diskutert dette en del i programkomiteen, fordi vi er veldig opptatt av å sikre næringslivet gode kår. Det kan løses selv om vi justerer på de udemokratiske elementene i EØS-avtalen, sier Tvinnereim.

Fersk rapport

Frode Alfheim på sin side viser til en rapport om EØS, eksport og import fra Menon Economics, som nettopp viser at distriktene er mest avhengige av EØS-avtalen.

Rapporten har gitt Frode Alfheim vann på mølla i sin irritasjon over partier som hevder de er distriktsvennlige samtidig som de vil skrote EØS-avtalen.

– Det henger ikke på greip. Å være motstandere av EØS-avtalen er direkte distriktsfiendtlig, sier han til FriFagbevegelse.

EØS-avtalen gir Norge tilgang til EUs indre marked, og regulerer rammevilkår for norske næringsliv. Den regulerer fri flyt av varer og tjenester og har vært en stabiliserende faktor for norsk økonomi gjennom både, finanskrisen, brexit og pandemien, mener Alfheim.

Avtalen sikrer tollfri handel for de aller fleste varer. Det sikrer også felles standarder og forskrifter, noe som reduserer tekniske handelshindringer.

Det ikke bare eksporteres til EU/EØS-land fra Norge. Det importeres også mye. I 2023 var norsk import fra EU/EØS-land på litt under 950 milliarder kroner. Dette utgjør mer enn halvparten av total norsk import.

Krevende tider

Styrke organiserer kraftintensiv industri og har hjørnesteinsbedrifter over hele landet, særlig i distriktene.

Forbundet er det eneste LO-forbundet som er helt tydelig EØS-tilhenger.

– Våre medlemmer jobber i bransjer som står for 80 prosent av den norske eksportverdien. Det er krevende tider for industrien med høye kraftpriser, mangel på nok kraft, pandemi, kronekursen og mindre tilgang på arbeidskraft. Dette er ikke tiden for mer usikkerhet. Spesielt ikke for den aller viktigste avtalen for bransjen, sier Frode Alfheim til FriFagbevegelse.

– De som vil bli rammet hardest hvis Norge går ut av EØS-avtalen er distriktene. Senterpartiet og SV mister all troverdighet som distriktsvennlige partier dersom de fortsetter å undergrave EØS- avtalen, mener Alfheim.

To tidligere forbundsledere i Industri Energi, som nå har byttet navn til Styrke, har startet nettverket «Retning EU». To av forbundets tidligere ledere står i spissen for dette nettverket.

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre markedet på lik linje med EU-landene, noe som har lagt grunnlaget for et omfattende økonomisk samarbeid.

Alfheim mener alle norske bedrifter mister tollfri tilgang til det europeiske markedet og er opptatt av sikkerheten EØS-avtalen gir med hensyn til å konkurrere på like vilkår.

Reforhandle

Tvinnereim og Senterpartiet vil ikke kaste hele avtalen under toget.

– Vi snakker om å reforhandle de elementene som fører til at vi automatisk må overta en rekke direktiver fra Brussel som ikke er tilpasset norske forhold, sier hun.

– Eventuelle bilaterale handelsavtaler vil aldri være i nærheten av å kunne kompensere for dette, sier Frode Alfheim til FriFagbevegelse.

– Norsk industri må ikke kastes ut i det samme kaoset som næringslivet i England har vært utsatt for, poengterer han.

Dette viser Menon-rapporten

To tredjedeler av norsk eksport går til EU/EØS. I 2023 representerte dette en verdi på 1 600 milliarder kroner.

Kraftintensiv industri, hvor Styrke organiserer de ansatte, eksporterer mest til EU/EØS utenom olje og gass. Bransjen står i gjennomsnitt for 80 prosent av den norske eksportverdien, og verdier for 133 milliarder kroner i 2023.

Telemark (83 prosent) og Innlandet (72 prosent) er de som er mest avhengige av eksport til EØS, mens Oslo (51 prosent) er minst.

Eksport til EU/EØS understøtter 410.000 årsverk i Norge. To tredjedeler av norsk eksport går til EU/EØS. I 2023 representerte dette en verdi på 1600 milliarder kroner.

Største eksportører

Her eksporteres det mest, ifølge rapporten fra Menon Economics.

Oslo kommune alene har en fastlandseksport til EU/EØS til en verdi av 99 milliarder kroner. Det understøtter 46.400 arbeidsplasser, ifølge Menon.

I Agder fylke står Kristiansand kommune for eksport på 9.900 millioner kroner gjennom kraftkrevende industri, og Lindesnes for 5000 millioner kroner.

Porsgrunn kommune i Telemark fylke står alene for en eksport til en verdi av 16.400 millioner kroner gjennom kraftkrevende industri.

I Akershus fylke eksporterer Bærum kommune for hele 23.100 millioner kroner gjennom EØS-avtalen, innen IKT. Asker følger etter med 9700 millioner kroner og Lillestrøm kommune med 5000 millioner kroner innen kraftkrevende industri.

Ringsaker kommune topper eksport-listen for bedriftene i Innlandet fylke, gjennom kraftkrevende industri med eksport til en verdi av 2300 millioner kroner i 2023. På delt andreplass følger Lillehammer og Gjøvik, med 1700 millioner kroner, så følger Hamar med 1500 millioner kroner, og Vestre Toten med 1400 millioner kroner.

I Buskerud eksporteres det for hele 4500 millioner kroner fra Drammen kommune, 3100 millioner kroner fra Kongsberg, 2400 millioner kroner fra Lier kommune, og 1500 millioner kroner fra Ringerike.

Sarpsborg og Fredrikstad i Østfold fylke står for en eksportverdig av henholdsvis 6900 millioner kroner og 6800 millioner kroner gjennom kraftkrevende industri.

Fra Trondheim kommune i Trøndelag fylke eksporteres det for 17.400 millioner kroner, gjennom IKT, mens Frøya, Nærøysund og Hitra står for henholdsvis 4900, 4400 og 3100 millioner kroner gjennom sjømat.

Stavanger er offshore-byen framfor alle og størst i Rogaland. 23.200 millioner kroner eksporteres det for fra oljebyen. Også Karmøy (18.400 millioner) og Haugesund (10.500 millioner) utmerker seg.

