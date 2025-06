Zelenskyj slår tilbake

«Speak softly and carry a big stick; you will go far», var Theodor Roosevelt tilnærming til utenrikspolitiske spørsmål på sin vakt som USAs president på begynnelsen av 1900-tallet. La fienden vite hva du har av krefter.

Ukrainerne demonstrerte krigslist for historiebøkene da de søndag i en rekke spektakulære angrep, gjorde et dramatisk innhogg i den russiske flåten av taktiske bombefly. Omfanget er ennå ikke bekreftet, men videoer viser at ukrainske droner rammet mål langt inne i Russland. Uansett hvilke tap Russland er påført militært og økonomisk, svir dette nederlaget.

Lurt, satt ut, fintet og avkledd av fienden på hjemmebane. Det bygger ikke russisk moral og det underbygger slett ikke en krigstrett befolkning sin tro på Putin og hans evne til å beskytte dem. For hvis ukrainerne kan gjør dette, ramme hjertet av det russiske militære, hva annet har de kapasitet og planer til?

Da er det lov å knytte neven i stille feiring

Ved inngangen til den fjerde krigssommeren i øst tyder mye på at president Volodymyr Zelenskyj har styrket sin forhandlingsposisjon ved å vise fram hva ukrainerne er i stand til. Og mandag møttes partene til nye fredsforhandlinger i Istanbul. Timingen er utsøkt. Og kan umulig være tilfeldig. Overraskelsesangrepet var planlagt i halvannet år, og ble utført da effekten var som størst. Det er vanskelig å tenke seg større pondus på vei inn i forhandlinger med en russisk overmakt. Innestemme og en dronehær bak ryggen.

Er det følelsene eller er det rasjonaliteten vår som vinner fram i vår vurdering av angrepet? Det er uansett lov å kjenne på stor tilfredshet når Ukraina evner å ramme så viktige militære og høyst legitime mål. Det er ikke meldt om sivile tap, og angrepet er i kontrast til russernes ukritiske angrep på ukrainske byer, på kvinner og barn. Da er det lov å knytte neven i stille feiring. Vi er flinke til å grave oss ned i dystre nyheter, om demokrati på retur og mørke krefters frammarsj. Da må vi også dyrke våre seire. Ukrainas seire.

Vi har trodd – eller håpet − også før at enkelthendelser har skullet påvirke krigens kurs. Utålmodige på å legge denne galskapen bak oss. Som da de underlegne ukrainerne senket den russiske svarethavsflåtens flaggskip «Moskva» i april 2022, sendte Krym-brua i lufta seinere det første krigsåret, eller som i fjor sommer da de invaderte Russland og okkuperte et større landområde i Kursk fylke. En fremmed makt på russisk jord. Det har symbolsk sprengkraft.

Invasjonen i fjor sommer utløste en enorm lettelse i vest. Etter at krigen hadde fryst til og russisk overmakt begynte å gjøre seg gjeldende, ble det forløst ny tro. «Det går tiår uten at noe skjer, så går det uker der tiår skjer», sa utenriksminister Espen Barth Eide og måtte ty til gode, gamle Lenin for å illustrere hva som kunne være på gang i august i fjor. Håpets glør blusset da opp igjen. Som nå. For igjen å dø ut.

Kurskoffensiven var uansett utrolig viktig. Mye av vestens frykt for Russland virket borte. Putins røde linjer ble tråkket over, men ingenting skjedde. Moskvas trusler om atomkrig hvis deres territorium krenkes, var tomme.

Ikke minst er Ukrainas militære suksesser viktige som avstivere av vestlige rygger. For det er stemmer i mange land der ute som vil si seg enig med partiet FOR, som på 17. mai klistret følgende budskap på hovedstadens kollektivtransport: «Nei til 85 milliarder til krig i Ukraina! Bruk pengene våre på velferd – ikke krig!». Mange vil mene at de har god bruk for pengene selv. Særlig i land der behovene er større enn her.

Droneangrepet søndag gjør det lettere for folkevalgte i skjøre demokratier å bruke vestlige skattepenger på en seier som kan være mulig, enn å pøse penger inn i et tapsprosjekt. Angrepet på parkerte russiske bombefly, der lastebiler med droner hadde kommet seg inn i Russland og tett inn på militære områder, er i så måte et smykke av et symbol.

Dette symbolet virker ikke bare i vesten. Kraften av det stråler også inn i Russland, og treffer en befolkning som kjenner stadig mer på konsekvensene av krigsøkonomien. De hundretusener drepte har ingen stemme, men det har de mange titusener som kommer hjem ødelagt av krig, uten andre utsikter enn smerte, opptrening og evig usikkerhet. Etter alt de har utstått, blir de også rammet hjemme av en fiende som framstår som smartere enn dem. Og som helt sikkert imponerer dem. En fiende som åpenbart vet hva den gjør, gjør inntrykk i et militarisert samfunn som Russland. Der militære seiere er den viktigste historiske og politiske kapitalen, og største kilde til stolthet. Det var ikke bare russiske fly som gikk opp i røyk, det må brenne godt også i den jevne russers moral. Og i vilje til å støtte Putin.

Ydmykelsene har i realiteten stått i kø for Putin siden februar 2022. Han lovet en rask seier i sin «militære spesialoperasjon», men ble kastet tilbake. Grunnarbeidet var for dårlig, selvbildet for stort. Fortsatt kontrollerer han grensefylkene, men han er langt unna sitt primære krigsmål: Å erstatte Zelinskyj-regimet med Moskva-lydige menn, og gjøre Ukraina til en viljeløs buffer mellom Nato og Russland.

Desimeringen av den russiske bombeflystyrken er atter et nederlag for Putin. Men det er ikke gitt at menn med ryggen mot veggen, bare gir seg. Det kan også hende at de slår vilt tilbake. Uten mer å tape.

