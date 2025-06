Verste TV 2-måling for Høyre siden 2009 – får 17,5 prosent

– Dette er for dårlig, både for oss og for borgerlig side. For vi ønsker et regjeringsskifte, og vi tror at folk har lyst på et regjeringsskifte, og det skal vi minne dem på at det var det de ønsket seg i fjor, sier Erna Solberg til TV 2.

Selv om Høyre får det svakeste resultatet siden 2009, er nedgangen fra forrige måling bare på 0,5 prosentpoeng og dermed innen feilmarginen.

Arbeiderpartiet er størst i målingen, med en oppslutning på 31,6 prosent – fram med 1,7 prosentpoeng fra forrige måling. Både Venstre og Kristelig Folkeparti havner under sperregrensen i målingen og bidrar dermed til et solid rødgrønt flertall med 95 mandater mot borgerlig sides 73. Det kreves 85 mandater på Stortinget for å ha flertall.

På borgerlig side er Frp fortsatt størst, med 19,1 prosents oppslutning (+0,1 prosentpoeng).

Feilmarginene i målingen varierer fra 1,4 til 2,8 prosentpoeng.

På de åtte meningsmålingene som ble gjennomført i mai, fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 28,5 prosent i gjennomsnitt. For Høyre var snittet 18,7 prosent, viser en oversikt hos Poll of polls.

Resultater for de andre partiene (med endring fra forrige måling i parentes): Rødt 6,6 prosent (+1,2), SV 5 (-2,4), MDG 3,8 (+1,3), Sp 6,3 (-0,5), Venstre 2,7 (-1,4), Krf 3,9 (-0,7), Andre 3,5 (+0,4).