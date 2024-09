Høyresida leder stort ett år før valget. Slik skal de rødgrønne mobilisere

– Denne regjeringen har virkelig vært en sammenhengende nedtur for vanlige folk, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til FriFagbevegelse.

Framgangen for Frp fra forrige måned er på hele 5,4 prosentpoeng. Dette er partiets beste Opinion-resultat siden april 2011.

Ap og Sp kan vinke farvel til en ny seier i stortingsvalget i 2025 hvis målinga som Opinion har gjort for FriFagbevegelse og Dagsavisen i september hadde vært valgresultat.

– Det er alltid hyggelig å se at stadig flere vil ha Frp-politikk som gir mer frihet og økt trygghet. Jeg tror mange ser at Ap og Høyre har blitt veldig like, sier Listhaug.

Ikke blaff for Frp

Tilbakegangen for Høyre får ingen konsekvenser. Erna Solberg & co. er fremdeles størst, og sammen med et Frp på fremmarsj, er de to partiene kun tre mandater unna å regjere alene. Det kreves 85 mandater for å få flertall.

Gapet til de rødgrønne er stort – til tross for at KrF er på et historisk lavt nivå på Opinion-målingene og havner utenfor Stortinget.

Det er ikke et blaff at Sylvi Listhaug og Frp er i vinden og har draget på protestvelgerne. Det blir også bekreftet med 19,8 prosent på den ferske målingen fra Respons/VG denne uka.

Listhaug synes landet trenger et stort og sterkt Frp for å gjenreise tilliten til norsk økonomi, få ned byråkratiet og helsekøene, stramme inn på innvandring og integrering og få bukt med ungdoms- og gjengkriminaliteten.

– Det nytter ikke å skifte ut politikerne hvis vi ikke også skifter ut politikken, mener hun.

Måling september (FriFagbevegelse)

Dette svarer Ap

Ap har ikke maktet å forbedre velgeroppslutningen det siste året – selv om partiet i september for første gang i år ser 20-tallet på målingene fra Opinion.

Nå begynner det imidlertid å haste. Det er litt mindre enn ett år til neste stortingsvalg og kampen om regjeringsmakta skal avgjøres.

Racet om å være det nest største partiet bak Høyre begynner også å tilspisse seg. Ap og Frp er jevnstore og får den samme velgerandelen på 20,2 prosent.

Ifølge partisekretær Kjersti Stenseng er Aps viktigste jobb å trygge folks økonomi.

– Lønningene stiger nå mer enn prisene, og folk vil få reallønnsvekst i år. Bare den siste måneden har vi i tillegg redusert barnehage- og SFO-prisene og økt studiestøtten og barnetrygden, sier Stenseng.

Om ikke lenge skal Ap presentere sitt utkast til nytt partiprogram for neste stortingsperiode.

– Der vil folk se at vi skal fortsette på det prosjektet vi har startet med å gi folk trygghet for morgendagen og tro på framtida, sier hun.

Solid og gjenkjennelig

Sp er så vidt større enn Rødt på septembermålinga og sliter dessuten med en lav velgerlojalitet. Tvinnereim, som også er utviklingsminister i regjeringa, medgir at målinga ikke er god nok.

– Forspranget til de borgerlige er absolutt innen rekkevidde. Avstanden mellom blokkene er mindre på andre målinger, sier nestleder Anne Beathe Tvinnereim i Sp til FriFagbevegelse.

– Vi skal snart legge fram et statsbudsjett som jeg er veldig begeistret for. Det vil inneholde solid og gjenkjennelig rødgrønn politikk, understreker hun.

Sp-nestlederen minner om at regjeringen har styrt i en tid med tøffe tak, men at statsbudsjettet og politikken det kommende året vil glede velgerne.

– Vi skal sørge for stø kurs og en tryggere hverdag for folk flest, både når det gjelder privatøkonomi og beredskap. Velgerne skal ikke være i tvil om hva slags politikk de får, sier Tvinnereim.

– Valget blir en thriller, fastslår Anne Beathe Tvinnereim, og spør samtidig hva de borgerlige skal samarbeide om når det gjelder økonomi, miljø og narkotika. Hun synes Frp og Høyre står langt fra hverandre i flere saker.

Lukker døra for SV

Sp står fremdeles fast på å si nei til SV. Partiet gikk til valg på en regjering som var basert på Ap og Sp i 2021 og fastholder det regjeringsalternativet.

– Denne regjeringa gir gode og effektive løsninger for norsk politikk. Etter å ha samarbeidet i tre år, har vi landet mye bra i skjæringspunktet mellom partiene. Jeg er komfortabel med å fortsette på tilsvarende måte, sier Tvinnereim.

Ifølge SV-leder Kirsti Bergstø har målingene vist at et sterkt SV er veien å gå for å sikre et slikt flertall. Ikke minst for å få en god politikk for rettferdig fordeling og miljø.

– Da er det også en fordel om flere på rødgrønn side kan se i samme retning. Ingen partier er seg selv nok, sammen vi kan vise at folk er tjent med rødgrønt flertall, sier hun.

Hun synes slike målinger bør motivere alle som ønsker et rødgrønt flertall – fagbevegelse og miljøbevegelse – og andre som har interesse av at mennesker, ikke markedet, får mer makt.

– Nå varsler høyresida gigantiske skattekutt til de aller rikeste, de vil fortsette privatiseringen av velferden, og de vil bygge ned fellesskap. Det er avgjørende at vi på rødgrønn side peker i en annen retning, sier Bergstø.

Krise for KrF

Bråket i KrF har ikke gått upåaktet hen. Oppslutningen på 2 prosent er en halvering fra august og ville ha sendt partiet ut av Stortinget dersom denne målingen hadde vært valgresultatet.

Etter en uke med åpen og betent strid i partiet, valgte Olaug Bollestad å trekke seg som KrF-leder 22. august. Fungerende KrF-leder Dag-Inge Ulstein uttalte nylig til NTB at spekulasjonene om at partiet er døden nær, er sterkt overdrevne.

Septembermålinga er den dårligste for KrF siden Opinion begynte med sine målinger og gir ingen tegn til bedring for det skadeutsatte partiet.

---

Fakta

Opinions barometer for september er basert på 1000 telefonintervjuer i perioden 3. september til 9. september 2024.

74 prosent har avgitt svar om partireferanse. Dette tilsvarer 636 respondenter.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1,4 og 3,1 prosent, avhengig av prosentresultatets størrelse.

---

