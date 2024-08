Hvorfor streiker de kabinansatte i SAS?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kortversjonen er at de kabinansatte tjener lite, jobber lange dager og har svært få frihelger.

Sammenliknet med kabinansatte i andre selskaper, ligger SAS langt bak.

Ifølge Parat tjener de som jobber i SAS mellom 15 og 30 prosent mindre enn sine kollegaer i Norwegian.

Kabinansatte i SAS har 27.500 kroner i startlønn, før skatt, og 47,5 timer arbeidsuke.

Topplønna med maks ansiennitet er 36.000 kroner i måneden. De har ingen tillegg for natt-, kvelds- eller helgearbeid, og kun rett til én frihelg i måneden.

Streiken var et faktum da meklingen hos riksmekler Mats Ruland ikke førte fram. I det første streikeuttaket tok Fellesforbundet ut 115 av 640 medlemmer, men har varslet at rask opptrapping er aktuelt.

Les mer: Streik i SAS – 115 kabinansatte tas ut

Dette krever Fellesforbundet for de kabinansatte:

• Et generelt lønnstillegg

Her er forventningene et realt lønnsløft for å komme på nivå med kollegaer i andre selskaper.

• To helger fri hver måned

I dag har de ansatte kun krav på en frihelg hver kalendermåned.

• Økning i satsene på diverse tillegg

Det gjelder hotell og/eller taxitillegg, hygienetillegg, helligdagstillegg, pursertillegg, diett og instruktørtillegg.

• Et nytt ulempetillegg

• Endring i blant annet matpauser, standbyperioder og rengjøringsansvar

Her er det blant annet krav om rett til en planlagt matpause, uten at det går mer enn fem timer mellom hver pause når vaktene varer mer enn ti timer. Klargjøring av kabin skal kun være del av jobben på innenriksflygninger, og ikke på OSL Gardermoen.

Hele kravdokumentet kan du lese her.

Les også: Dette mener folket om norsk asylmottak i Afrika (+)

– Det skjer ofte at jeg må jobbe sju uker på rad. Det er ganske vanlig, forteller Jaroslaw Hania, kabinansatt i SAS. ( Kasper Holgersen)

– Helt uakseptabelt

– Vi trenger høyere lønn og arbeidstiden må ned, det er helt uakseptabelt, sa Jaroslaw Hania til Magasinet for fagorganiserte, på en markering onsdag, før streiken var et faktum. Han begynte som kabinansatt i SAS i fjor.

– Og det skjer ofte at jeg må jobbe sju uker på rad. Det er ganske vanlig.

Det skjer fordi Hania og de andre kabinansatte i SAS bare har krav på én frihelg i måneden. Dermed ender Hania regelmessig opp med å få den første frihelgen én måned, og den siste helgen i måneden etter, med full jobb uten helgefri i mellomtiden.

Det er helt umulig å ha et sosialt liv, fordi vi jobber så mye, fortalte kabinansatte Jan Roger Bøhn, som har 26 års erfaring i bransjen, på samme markering.

– Vi er nødt til å få en forandring. Vi har for lav lønn og altfor lange dager, fortalte Bøhn. Han understreket at han og kollegaene var klare for streik.

Les også: John Bolton om Trump: – Han likte å være den store fyren i rommet (+)