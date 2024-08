Vedums nye våpendrager: – Ble overrasket selv

---

Hvem: Skjalg Fjellheim

Hva: Tidligere politisk redaktør i Nordlys og informasjonssjef i Helse Nord

Hvorfor: Blir finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums statssekretær og nærmeste rådgiver etter Lars Vangen.

---

Det var en del mennesker som ble ganske overrasket da du, en tidligere sosialdemokratisk og politisk redaktør Nordlys plutselig gikk hen og ble Senterpartiets mann?

– Jeg ble overraska sjøl, jeg, da Trygve ringte meg! Jeg har jo ikke gjort noe aktiv sjøl for å søke. Ikke har jeg vært medlem av Sp før, heller – ikke før ganske nylig. Men dette må jeg jo selvfølgelig takke ja til. Jeg deler jo Sps verdier.

Men er ikke du gammel sosialdemokrat, da? Var det ikke mer naturlig å gå til Ap, hvis du først skulle gå over til «the dark side»?

– Ja, jeg er fortsatt sosialdemokrat. Nå går jeg til den moderne utgaven av Sp, som har beveget seg i en klar, sosialdemokratisk retning. Samtidig som partiet ivaretar sine historiske tradisjoner som et parti for landbruks- og partiinteressene, så har partiet bredt seg ut og blitt et viktig redskap for ideen om et Norge som er basert på likeverd og like muligheter uansett hvor i landet du bor. Jeg er jo dessuten nordlending og veldig glad i norske distrikter. Samtidig er det jo viktig å huske på at man må ha sterke byer som motorer også i Nord-Norge.

«Skjalg Fjellheim har vært en kraft i debatten om hvordan vi skal utvikle hele Norge og er en kritisk røst til alle de som vil sentralisere makt. Med et sterkt engasjement for Nord-Norge vil han bli et viktig bidrag», sto det i Vedums pressemelding. Det høres nesten ut som om Vedum vil bruke deg for å vinne valget i Nord-Norge neste år?

– Tja, jeg regner med at det er en del av hans motivasjon.

Det går jo veldig dårlig for Sp i Nord-Norge, partiet har mistet masse oppslutning siden stortingsvalget i 2021?

– Jeg skal i alle fall levere mitt bidrag til at Sp gjør et godt valg i 2025. Jeg skal gjøre det jeg kan!

Du var jo som redaktør i Nordlys en kritisk røst fra nord, også mot Ap/Sp-regjeringen. Hva er det styggeste du har skrevet om regjeringen i avisa?

– Jeg har egentlig aldri vært stygg mot regjeringen. Jeg har aldri gått på person, og jobben har jo vært å kritisere makt i alle dens avskygninger. Samtidig kan jo ikke redaktører få yrkesforbud når de vil gjøre noe annet. Jeg har vært i en annen jobb i nesten et år, så det er ikke sånn at jeg går rett fra journalistikken til politikken.

Du forlot Nordlys for å bli kommunikasjonsdirektør i Helse Nord for bare et år siden. Var det så kjedelig å jobbe i Helse Nord at du må bytte jobb allerede nå?

– Jeg hadde ingen planer om å slutte i Helse Nord, det er en fantastisk fin jobb som jeg har tenkt å være lenge i. Jeg har bare tatt permisjon for å ta dette vervet som plutselig dukket opp. Jeg kommer heller ikke til å flytte fra Tromsø. Det er overhodet ikke aktuelt! Jeg skal pendle.

Et par faste spørsmål: Er det noe du misliker ved deg selv?

– Jeg bruker for mye tid på å skrolle på den den hersens smarttelefonen. Jeg kan mye flinkere til å legge den bort.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med kona og barna. Også blir jeg lykkelig når Tromsø Idrettslag (TIL) vinner i fotball.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Definitivt Ottar Brox` «Hva skjer i Nord-Norge». Den sto på pensumlista da jeg studerte i Tromsø på 80-tallet, og som gammel SV-er var jeg jo nesten programforpliktet til å lese den. Den gjorde uansett et uutslettelig inntrykk på meg. Og hvis man se på de analysene Brox gjorde i 1966, så ser man hvor mye som har slått til.

Hvem vil du helst stå fast i heisen med?

– Bob Dylan. Jeg har hørt ham synge på mange konserter, men da kunne jeg fått sagt til ham at jeg i årenes løp har brukt mange, mange timer på å høre og ta inn visdommen i hans sanger. Ikke at jeg tror at han ville vært så interessert i det. Han hadde nok ikke vært videre meddelsom i den heisen.

