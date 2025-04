Norsk Harvard-student: Alvorspreget stemning

– Stemningen er preget av alvor og mye refleksjon rundt hva denne utviklingen betyr for amerikansk akademia.

Det forteller norske Nicholas Nyquist (22) fra Asker, som går tredje året på økonomiutdanningen til Harvard. Ved siden av studiene spiller Nyquist på Harvards fotballag.

Universitetet er i vinden etter at president Donald Trump nylig truet med forbud mot å ta opp utenlandske studenter hvis de ikke gir etter for kravene som er framsatt av Trump-administrasjonen.

Uttalelsene har blitt møtt av motstand og demonstrasjoner fra studenter og ansatte ved universitetet.

– Man merker et sterkt samhold blant studentene og en felles tro på verdien av et åpent og internasjonalt læringsmiljø, forteller Nyquist.

Education Trump Harvard Trumps uttalelser møtte stor motstand fra studenter og fakultetet. (Charles Krupa/AP)

– Skaper usikkerhet

Kravene ble sendt til universitetet 11.april, og innebærer at Harvard legger ned programmer for mangfold, likestilling og inkludering, samt at de kartlegger studenters holdninger i samarbeid med immigrasjonsmyndighetene, ifølge NTB.

Dersom Harvard ikke gir etter for kravene, truer Trump med å nekte internasjonale studenter som Nyquist opptak ved universitetet.

– Det er naturlig at slike signaler fra myndighetene skaper usikkerhet, særlig rundt rammebetingelser for internasjonale studenter, sier Nyquist.

Likevel føler han på trygghet i situasjonen.

– Harvard har lang tradisjon for å ivareta sine studenter og stå opp for akademisk frihet og mangfold. Det gir oss en viktig trygghet å tro på at universitetet vil fortsette å kjempe for et inkluderende miljø, sier han.

Education Trump Harvard Både studenter og medlemmer av fakultetet deltok på demonstrasjoner mot Trump etter uttalelsene. Her på demonstrasjonen 17. april. (AP /AP)

– Noen er forsiktige

Flere norske studenter ved Harvard som Dagsavisen har vært i kontakt med ønsker ikke å uttale seg om saken i media.

– Noen er forsiktige, og det er forståelig når man er gjest i et annet land og ønsker å opptre med respekt, forteller Nyquist.

Selv ønsket han å bidra med sitt perspektiv på situasjonen.

– Det finnes også rom for å dele egne erfaringer på en nyansert måte. For min del ønsker jeg å bidra med et perspektiv som viser frem styrkene til Harvard og det internasjonale akademiske fellesskapet vi er en del av, sier han.

– Uansett hvordan situasjonen utvikler seg, har jeg tro på at kunnskap, fellesskap og åpenhet vil fortsette å være grunnpilarene i høyere utdanning - både på Harvard og i verden for øvrig, legger han til.

Trump Administration Freezes Federal Funding To Harvard And Threatens School's Tax-Exempt Status Et amerikansk flagg henger over John Harvard-statuen på Harvard-universitetet. (SOPHIE PARK/AFP)

– Bevissthet rundt respekt, dialog og mangfold

Siden innsettelsen i januar har Trump slått hardt ned på USAs ledende universiteter.

Han anklager universitetene for å følge venstreorientert ideologi og tillate antisemittisme. Sistnevnte på grunn av de pro-palestinske demonstrasjonene ved amerikanske universiteter i fjor, skriver NTB.

Nyquist poengterer at han ikke har erfart antisemittiske holdninger på campus, slik Trump viser til i brevet.

– Tvert imot har jeg opplevd en sterk bevissthet rundt respekt, dialog og mangfold, også i meningsbrytning. Jeg opplever Harvard som et svært inkluderende og trygt miljø, forteller han.

Ifølge the New York Times har det vært uenigheter i Det hvite hus om hvordan Trump har håndtert situasjonen.

Brevet skal ha blitt sendt før høytstående tjenestepersoner i regjeringen fikk gått gjennom innholdet og gitt klarsignal, skriver NTB. Det hvite hus har ikke kommentert disse opplysningene.

Campus-Protests-Harvard Bildet er tatt under Palestina-demonstrasjonene ved Harvard i 2024. (Ben Curtis/AP)

Søker til universiteter i Canada

Rektor ved Harvard-universitetet, Alan Garber, reagerte sterkt på Trumps uttalelser.

– Ingen regjering, uavhengig av partifarge, har makt til å diktere hva private universiteter kan undervise i, hvem de kan ta opp og ansette, eller hvilke forskningsområder de kan satse på, svarte han.

Dette førte til at Trump krevde en unnskyldning fra Harvard, som han ikke fikk.

Derfor truet Trump-administrasjonen med å frata skattefritaket til universitetet, bare en dag etter at utdanningsdepartementet frøs rundt 2,3 milliarder dollar i føderal støtte til dem, skriver NTB.

Nå melder canadiske universiteter, som University of British Columbia i Vancouver (UBC) og University of Toronto, om en enorm økning i søknader fra amerikanske og utenlandske studenter i USA, skriver NTB.

Rektor ved UBC, Gage Averill, mener at økningen kommer av Trump-administrasjonens tilbaketrekking av studentvisa, og gransking av innreisende studenters kontoer på sosiale medier.

