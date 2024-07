– Det vil ta noen uker, og noen uker til

– Som en følge av arrangementene Piknik i Parken og Pride Park i Sofienbergparken i juni, i har det oppstått noen skader på gressdekket, forklarer Lars Erik Hansen, bydelsoverlege i Grünerløkka bydel.

12 områder i parken er derfor blitt sperret av med sperrebånd. Innenfor sperrebåndene er det svart jord, gjørme og søle, og omtrent ikke noe gress. Flere andre mindre områder, som ikke er sperret av, framstår på samme måte.

– Jord og plenfrø

– For å utbedre skadene er det tilført jord og plenfrø innenfor de avsperrede områdene, opplyser Hansen.

– Dette er ikke bare områder som trenger nytt gressdekke, men også områder som har behov for å jevnes ut. Arbeidene utføres av bydelens driftspersonell under kyndig veiledning av bydelens to gartnere.

– Når vil områdene som er avsperret, igjen bli tilgjengelige for publikum?

– Det vil ta noen uker før gresset begynner å spire, og noen uker til før gresset er sterkt nok til at avsperringene kan fjernes, svarer Hansen.

– Hvem betaler for utbedringene av skadene?

– Kostnadene for utbedring av skader dekkes av de to arrangørene i henhold til avtale med bydelen.

– Hvor mye vil det koste å utbedre skadene?

– Vi har per i dag et for dårlig grunnlag til å fastsette de endelige kostnadene forbundet med istandsetting, svarer Hansen.

Områdene i Sofienbergparken hvor publikum kan nyte sola, er for tida mindre enn før arrangementene i juni. (Foto: Tor Sandberg)

Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)

– Den psykiske helsa

Sofienbergparken i Grünerløkka bydel er et yndet tilholdssted for mange om sommeren, med sine mange trær som gir skygge for sola, grønne plener for dem som vil sole seg, og andre tilbud, som for eksempel flere bordtennisbord og lekeapparater for de minste.

Parken er på 74 mål med Sofienberg kirke omtrent i midten av parken. Den halvdelen av parken som ikke ble brukt i forbindelse med Piknik i Parken og Pride Park, er også i all hovedsak blitt sperret av. Det skyldes en pågående oppgradering av området, noe som ikke minst vil komme elevene ved Sofienberg skole til gode. De har i dag ikke noe eget grøntområde på skolen.

– Tilgang til rekreasjonsarealer som parker, nærnatur og markaområder, har stor betydning for vår fysiske og mentale helse, sier Ingrid Larsen Wigestrand.

Hun er rådgiver for naturforvaltning i organisasjonen Norsk Friluftsliv.

– Så lite som 15 minutter i grønne omgivelser har en positiv effekt på den psykiske helsa vår, fortsetter Vigestrand.

– Parker i byene er derfor viktige for daglig tilgang til natur og grønne områder, understreker hun.

Det at langt mindre av Sofienbergparken nå er tilgjengelig for publikum enn til vanlig, har ikke Norsk Friluftsliv noen kommentarer til. Vigestrand forklarer det med at hun ikke kjenner til detaljene i saken.

Men …

– I Oslo er vi heldige fordi vi har marka tett på byen, og mange flotte parker i gå- eller sykkelavstand fra der vi bor, påpeker Vigestrand.

Piknik i Parken og Pride Park har satt spor etter seg i Sofienbergparken på flere måter. (Foto: Tor Sandberg)

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

50.000 besøkende

– Rundt 50.000 besøkte Pride Park i løpet av fire dager, opplyser Rohan Fernando, kommunikasjonsrådgiver i Oslo Pride, om arrangement som ble gjennomført i Sofienbergparken i slutten av juni.

– Hva tenker du om at deler at parken nå ikke vil være tilgjengelig for publikum i mange uker?

– Arrangementer på størrelse med Oslo Pride og Piknik i Parken fører selvsagt med seg noe slitasje. Utbedring av skader på området er derfor et standardisert punkt i slike avtaler, og ligger fast i vårt budsjett, svarer Fernando.

– Er det noe dere kunne ha gjort for å begrense skadene på gressdekket?

– Vi etterstreber å etterlate området så intakt som mulig etter hver festivalgjennomføring, og bruker de metodene vi har til rådighet for å begrense skader. Vi har blant annet overtatt store deler av riggen etter Piknik i Parken, samarbeidet om å bruke samme kjørespor og brukt kjørematter for å begrense skadeomfanget etter to festivaler, til et minimum.

Piknik i Parken ble arrangert før Pride Park med tusenvis av festivaldeltakere hver dag i tre dager.

Det er fortsatt tydelige spor også etter tunge kjøretøy flere steder i Sofienbergparken. (Foto: Tor Sandberg)

Les også: Synnøve Vereide Trampe: Kvinner kan velge og vrake. Menn kan velges – eller vrakes (+)

– Skadeomfanget evalueres

– Vi har strenge krav til våre leverandører hva gjelder kjøring på områder og bevaring av trær, påpeker Fernando også.

– Vil dere ta lærdom at det som har skjedd med Sofienbergparken før kommende Pride-arrangementer?

– Skadeomfanget på området evalueres hvert år, og læringspunkter tas med i planleggingen av framtidige arrangementer, svarer Fernando.

Han påpeker også at Oslo Pride flytter tilbake til Kontraskjæret fra og med neste år.

Piknik i Parken blir det derimot i Sofienbergparken også i 2025 – og det for fjerde gang. Datoen er allerede bestemt – fra 12. til 14. juni.

Dagsavisen har vært i kontakt med arrangør Peer Osmundsvaag for kommentarer til skadene på Sofienbergparken under årets festival, men fordi han er på ferie, har vi så langt ikke fått svar på noen spørsmål om dette.

Dagsavisen har også vært i kontakt med Bymiljøetaten i Oslo kommune, og blant annet stilt spørsmål om det bør skje endringer i bruken av felles grøntområder i tida framover.

Pressevakt Bård Eion Flaen henviser Dagsavisen til Grünerløkka bydel, for spørsmål om Sofienbergparken, etter som dette er en bydelspark.

– Når det gjelder arrangementer generelt i parker vi forvalter, så er arrangøren som en del av leieavtalen pålagt å tilbakestille arealet etter bruk, tilføyer Flaen.

– Er erfaringen deres er at det alltid skjer på en tilfredsstillende måte?

– Stort sett er det profesjonelle arrangører som håndterer dette på en god måte. I eventuelle tilfeller hvor det blir avdekket mangler i etterkant, vil arrangøren få beskjed om hva som må utbedres, svarer Flaen.

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)