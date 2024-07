Kvinner frykter EM-finalen: – Jeg visste akkurat hva som kom til å skje

I 2013 publiserte Lancaster University en studie som viste at det forekom 38 prosent flere tilfeller av vold i hjemmet i England etter landslaget har tapt en kamp. Økt vold mot kvinner og barn under fotballkamper er fortsatt et utbredt problem.

– Det er et utrolig trist faktum at fotballturneringer medfører en økt risiko for vold i hjemmet for mange rundt omkring i landet, uttaler assisterende kommisjonær, Louisa Rolfe, på nettsiden til det nasjonale rådet for politisjefer i Storbritannia.

I forkant av årets fotball-EM har det blitt spredd bevissthet rundt partnervold i Storbritannia. Blant annet har rådet for politisjefer satt i gang flere tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Setter inn ressurser

– It’s coming home!

Dette er ordene som synges for full røst av britiske fotballsupportere fra tribuner og barer verden over under Europamesterskapet i fotball.

Men for mange er det ikke en gledens dag når det engelske fotballaget spiller kamp – verken når de taper eller vinner.

Politiet i Wiltshire har satt inn ekstra ressurser i forbindelse med årets mesterskap, melder blant annet Salisbury Journal og Wiltshire Times. På finaledagen skal det blant annet være ekstra bemanning for å passe på sikkerheten i gatene, i tillegg til at det vil være ekstra støtte tilgjengelig for de som er ofre for vold i hjemmet.

– Uansett hvor bra eller dårlig landet ditt presterer, vil det å ta ut frustrasjonene og følelsene dine på de rundt deg ikke bli tolerert, sier en talsperson for politiet i en uttalelse, rapportert av avisene.

Fryktet EM

I juni snakket den britiske kvinnen Lisa ut til BBC om hvordan hun pleide å grue seg til hvert eneste internasjonale fotballmesterskap, som ruller over TV-skjermene annethvert år. Hun fryktet hvert EM og den voldelige ektemannen sin.

– Jeg brukte å vandre gatelangs i timevis, klokka to og tre om morgenen, med små barn, bare fordi de ikke ville dra hjem. Fordi det var fotball og fordi England hadde tapt. Jeg visste akkurat hva som kom til å skje så snart jeg gikk inn døra, fortalte Lisa til BBC i forkant av årets mesterskap.

Hun har nå forlatt mannen som var voldelig mot henne.

Hennes lokale politi i Sussex hadde en dobling av henvendelser relatert til vold i hjemmet under VM i Qatar i 2022, ifølge BBC.

Har startet kampanje

I år har det blitt sluppet en alternativ «Team England»-fotballtrøye som en del av en kampanjen «No More Injury Time».

Avisen SW Londoner, skriver at dette er en kampanje som er startet opp av mennesker som selv har overlevd vold i hjemmet, sammen med en rekke organisasjoner som vil vende oppmerksomhet mot hva mange opplever under store fotballmesterskap.

Den alternative fotballtrøya har fått navnet «Shirt 38», for å rette oppmerksomhet mot økningen i vold som kom fram i rapporten fra 2013.

– Vi vet at vold i hjemmet skjer året rundt, men vi ville virkelig rette oppmerksomheten mot økningen på 38 prosent, fortalte kommunikasjonsansvarlig for kampanjen ,Rosie Okumbe, til avisen, og la til:

– Det er utrolig bekymringsverdig å se en sånn økning, men ikke overraskende for oss, da det passer med det våre ansatte ser i forbindelse med fotballkamper på et bredere spekter.

Sammenheng med alkohol

Noen av de nyeste tallene kommer fra politiet i West Mercia, og viser at vold i hjemme har en økning på 11 prosent dagen etter en kamp, rapporterer The HR Director.

På sine egne nettsider skriver politiet at de iverksetter en rekke tiltak for å gjøre det enklere å melde fra om voldslovbrudd relatert til årets store kamper. Før VM i 2022 lovet de også at de ville være til stede, og meldte at de var klare over at dette er en tid mange gruer seg til.

– Vi vet at vold i hjemmet ikke bare er tilknyttet fotball, men vi vet at det er en økning i tilfeller under store mesterskap, uttalte politidistriktets kriminalsjef Jon Roberts den gangen.

Under forrige EM i 2021 skrev The Guardian om sammenhengen mellom vold i hjemmet, fotball og alkohol. En rekke eksperter peker på at det ikke nødvendigvis er fotballen som forårsaker den voldelige oppførselen alene, men også det faktum at fotballkamper ofte involverer høyt alkoholinntak over lengre tid.

– Fotball forårsaker ikke vold i nære relasjoner – misbrukere gjør. Vi vet derimot at fotballkamper og en relatert økning i alkoholinntak kan forverre allerede eksisterende misbruk i hjemmet – i både hyppighet og intensitet, fortalte Farah Nazeer, administrerende direktør i Women’s Aid.

