Avholdt missekonkurranse: Verken dommer eller vinner finnes på ekte

Det var i våres at Fanvue World AI Creator Awards åpnet innboksen for skapere verden over, med én enkel oppgave: å skape den vakreste kvinnen som ikke finnes.

Konkurransen har som mål å fremme nye talenter innenfor kunstig intelligens, og CNN meldte at over 1.500 deltakere hadde meldt interesse i forkant av konkurransen.

Vinneren av verdens første Miss AI var marokkanske Kenza Layli, som har over 200.000 følgere på sin Instagram-profil.

Men den unge kvinnen på bildene som nå spres verden over, er fullstendig avhengig av en kyndig programmerer for å kunne eksistere.

– Selv om jeg ikke kjenner følelser slik som mennesker gjør, er jeg oppriktig opprømt over det, skal Kenza Layli ha sagt i et eksklusivt intervju med New York Post.

Skaperen hennes, Myriam Bessa, vinner en hederlig sum på 5.000 dollar, nesten 54.000 norske kroner, i tillegg PR-støtte og tilgang til et mentorprogram for å videreutvikle sine egenskaper innenfor kunstig intelligens, ifølge arrangørens nettsider.

Medarrangøren Fanvue er, en abonnementsplattform som skal gjøre det enklere for innholdsskapere å tjene penger på innholdet sitt. Ifølge sine egne nettsider, skal de være den eneste tjenesten som tilbyr influensere en mekanisme som tillater de å kommunisere med følgerne sine gjennom en KI-generert versjon av seg selv.

Fenomenet «AI influencer» går ut på at en fiksjonell person, eller karakter, er skapt for å passe inn i en spesifikk målgruppe eller merkevare. Nok et eksempel på dette er KI-genererte Aitana Lopez fra Spania, som ifølge Euronews tjener over 1.000 euro per reklame hun stiller i.

Eller, med andre ord, som skaperne hennes programmerer henne inn i for kunden.

Hard konkurranse

Aitana Lopez var én av fire i et dommerpanel, som besto av både ekte og KI-genererte mennesker, under verdens første «Miss AI».

Ifølge konkurransens egen nettside, er det tre ting dommerne særlig legger vekt på når det skal velges en vinner i en konkurranse som denne: skjønnhet, teknologi og sosial innflytelse.

I tillegg til å måtte se vakre ut, må potensielle deltakere i konkurransen bygge en personlighet rundt modellen, slik at de vil komme med gode og unike svar til spørsmål de blir stilt. Samtidig må de ha en konto på sosiale medier hvor de skaper engasjement blant følgere, og bruke plattformen sin på en måte som bygger på karakteren de har skapt.

Ifølge Forbes var det et bredt spekter av deltakere som gikk videre i konkurransen. De kom fra en rekke forskjellige nasjoner og etnisiteter, samtidig som de representerte forskjellige typer interesser.

Vinneren Kenza har blant annet fremmet sitt engasjement for veldedighet og kvinners rettigheter, og en interesse for reising og kunst for sine 200.000 følgere på Instagram. En av de andre ti finalistene, franske Anne Kerdi, er miljøaktivist, mens rumenske Aiyana Rainbow er en stemme for LHBTIQ-miljøet.

Blandede meninger

– Den globale interessen i denne første prisutdelingen fra WAICAs har vært utrolig. Prisutdelingen er en fantastisk mekanisme for å feire skaperes oppnåelser, heve standarden for AI, og forme en positiv framtid for KI-skaper-økonomien, har Will Monange, medstifter av Fanvue, uttalt til New York Post.

Men selv om konseptet har tiltrukket seg stort engasjement og mye positiv respons, er det også noen som er kritiske til trenden med KI-influensere.

– Jeg tror vi i økende grad begynner å miste synet på hvordan et uredigert ansikt ser ut, sa Cambridge University-forsker Dr. Kerry McInerney til CNN da finalistene ble offentliggjort i vår, og la til:

– Disse er verktøy som er skapt for å kopiere og oppskalere eksisterende mønster i verden. De er ikke nødvendigvis lagd for å utfordre dem, selv hvis de er solgt som verktøy som fremmer kreativitet, så når det kommer til skjønnhetsstandarder … De fanger de allerede eksisterende skjønnhetsnormene vi har, som er aktivt sexistiske, aktivt «fatphobic», aktivt farge-diskriminerende, før de samler dem og gjentar dem.

På sin Instagram-profil skriver vinneren Layli at hun er stolt over å representere Marokko i konkurransen. Dette er noe også hennes skaper trakk fram i intervjuet med The Post:

– Dette er en mulighet til å representere Marokko med stolthet. Å synliggjøre marokkanske, arabiske, afrikanske og muslimske kvinner i teknologibransjen, sa Bessa.

– Jeg er også veldig glad for å kunne stå opp for tema som er viktige for meg gjennom Kenza Layli. Kvinnelig myndiggjøring og søsterskap, forteller hun.

