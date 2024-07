– Velger ikke antrekk for å provosere noen

---

Hvem: Emil Gukild (32)

Hva: Programleder

Hvorfor: Programleder i NRKs dekning av fotball-EM i Tyskland

---

Hvordan ser en dag i livet ditt ut?

– Eh, da står jeg opp halv 7 og trener kl. 7, frokost kl. 8 og så drar jeg på jobb halv 9.

Hvordan forbereder du deg til sendingene?

– Jeg har et research-dokument jeg lager for hvert eneste lag, som er svære dokumenter med informasjon jeg finner i aviser fra diverse land, forskjellige podkaster, TV-sendinger og den slags. Akkurat nå sitter jeg med to dokumenter, ett til Frankrike som foreløpig er på 14 sider og ett til Spania som er på 12 sider.

Hvordan har det vært å lede sendingene til NRK under fotball-EM?

– Å lede fotballmesterskap på NRK er noe av det morsomste jeg får gjøre. Jeg jobber med utrolig flinke folk både foran og bak kamera og det er masse engasjement rundt mesterskapet, så det er absolutt noe av det morsomste jeg får gjøre.

Hva er det beste med å lede sendingene?

– Det beste er vel å være tett på en av de største idrettsbegivenhetene i verden, som jeg hadde sett alle kampene til uansett, og så er det utrolig gøy å få jobbe med de flinkeste folkene i NRK. Jeg har tidligere jobbet med ski-VM, vinter-OL og alt mulig, men det er noe med engasjementet hos fotballsupportere som gjør at fotballmesterskap tar kaka. Det betyr så utrolig mye for så mange mennesker, og engasjementet er så stort.

Hva har vært den største utfordringen?

– Det er alltid utfordrende å føle at man er godt nok forberedt og føle at man har god kontroll. Så den største utfordringen er å levere når det gjelder, og det er egentlig bare gøy.

Når det gjelder antrekkene du har på under sendinger, velger du de selv? Hvor vidt tar du høyde for eventuelle reaksjoner fra offentligheten?

– Jeg velger klærne sammen med en NRK-stylist ja, sammen velger vi ut hva vi syns er kult. Så hvis det er den rosa dressen du tenker på, så velger vi ikke antrekk for å provosere noen. Det betyr mer for oss å vise at menn kan gå i rosa og inspirere på den måten, heller enn å fokusere på å skape reaksjoner.

Hva er den beste kommentaren du har fått om den rosa dressen?

– Egentlig bare veldig mange morsomme reaksjoner på gata. Jeg får hele tiden høre ting som «har du ikke på deg rosa dress i dag eller?» eller «hvor er den rosa jakka?». Jeg har aldri fått så mye reaksjoner på et antrekk jeg har brukt før og det har stort sett bare vært hyggelig.

Hvordan syns du EM har vært?

– Det er flere som har reagert på at EM har hatt utrolig mye kjedelig fotball, men jeg syns det har vært kjempespennende. Masse straffer, overraskelser og skuffelser og nå har vi to kjempespennende semifinaler i vente, så jeg er storfornøyd.

Er det noen spesifikke lag som har overrasket deg positivt dette mesterskapet?

– På forhånd trodde jeg ikke Tyrkia-Georgia skulle bli den feteste matchen, men det var to lag som la igjen sjela på banen og det ble en skikkelig morsom kamp. I tillegg fikk jeg dekke den, så det var veldig kult.

Er det noen lag som har skuffet deg?

– Det er jo skuffende at Frankrike, som har vært i tre av fire av de siste store internasjonale finalene, ikke har scoret fra åpent spill. Og så er det jo skuffende at England ikke har fått til mer det mannskapet de har, men det blir spennende å se hva de får til i semifinalen.

Hva syns du om tirsdagens kamp?

– Heftig semifinale! Lamine Yamal skriver historie og lager EMs største øyeblikk så langt. Uavhengig av om det er Nederland eller England som går videre onsdag kveld, så tror jeg de skal få det tøft mot spanjolene.

Hvem håper du vinner EM?

– Jeg håper for interessen i Norge sin skyld at England vinner. Det er soleklart mest interesse rundt Danmark og England i Norge, så sånn sett håper jeg de vinner.

Du har vært mye i media på grunn av reality-deltakelse, blant annet i «71 grader nord», hvordan kombinerer du det med rollen som programleder?

– Nei altså, hva skal man si? Det var tre uker på høsten i fjor, og jeg er jo frilanser for NRK, så det krasja liksom ikke med noe. «71 grader nord» var en naturopplevelse for livet. Det er jo klart at dersom det hadde vært noe annet, som «Ex on the beach» eller «Spillet», så hadde det ikke vært aktuelt. Jeg tror «71 grader nord» er det mest udramatiske realityprogrammet som finnes, så det var bare gøy.

Kunne du tenke deg å gjøre mer reality, eller hva blir neste utfordring for deg?

– Nei, jeg har ikke planer om noe mer reality som jeg kunne tenke meg å være med på, da skulle det vært noe nytt. Etter EM skal jeg fortsette med «Skiklubben», den podkasten ruller og går hver uke, og så skal jeg fortsette å dekke fotball-NM utover høsten og så blir det ski-VM i Trondheim til vinteren, så mye spennende i vente. Men først ferie i tre uker.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Tja, hvilken bok skulle det vært da? «Catch and Kill» av Ronan Farrow. Den var utrolig inspirerende for meg som journalist, så den anbefaler jeg til alle. Den handler om hvordan Harvey Weinstrein-saken spilte seg ut og utfordringene med å dekke den.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var Thomas Numme i «Senkveld». Jeg syns «Senkveld» virket som den råeste jobben i hele verden og jeg var megafan av både Thomas og Harald, det programmet gikk på TV fra jeg var ti år gammel og jeg syns de gutta var så kule.

Hvorfor Thomas og ikke Harald?

– Det var vel at han hadde den rollen jeg kunne tenkt meg å ha som programleder, den litt mer seriøse rollen. Jeg digger som sagt Harald også, men Thomas var kanskje hakket kulere i mine øyne.

Hva misliker du mest med deg selv?

– Det er ikke så mye jeg ikke liker med meg selv. Jeg kan bli utålmodig, men det liker jeg, så jeg er happy.

Er det noe du angrer på?

– Egentlig ikke, ass. Det er sikkert mange ting jeg angrer på, men det er ikke noe jeg går rundt og tenker på hele tiden. Det tror jeg ikke noen har noe godt av å gjøre.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Ligger på sofaen hele dagen og ser på TV.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eventuelt mot?

– Nei, altså, det er vel imot krig og alle former for elendighet og for likestilling.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Da sier jeg kona.

