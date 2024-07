– I nyere tid har trenden vært at man har gått mot mer åpenhet rundt fysisk og psykisk helse. Historisk har hemmelighold av helseproblemer vært utbredt særlig blant monarker, men også blant valgte politikere, sier forfatter og historiker Hans Olav Lahlum til Dagsavisen.

Ifølge Lahlum er det et relativt moderne fenomen at vi forventer åpenhet rundt sykdom, og at hemmelighold historisk har vært utbredt.

Da både prinsesse Kate og kong Charles av Storbritannia var innlagt på sykehus med hver sin kreftdiagnose i vår, satte de det britiske kongehuset i en situasjon der de måtte ta et valg. Skal man gå ut med informasjon om alvorlig sykdom, eller skjule den for allmennheten? Valget om åpenhet markerte for mange et veiskille i britisk kongehushistorie.

Temaet har om åpenhet rundt helse har de siste ukene igjen gjort seg aktuelt, etter at USAs president Joe Biden møtte tidligere president Donald Trump til debatt i slutten av juni. Bidens prestasjon ble omtalt som skrøpelig, og flere har spekulert på om presidenten kan ha en form for Parkinsons sykdom. Selv har Det hvite hus kategorisk avvist spekulasjonene.





Hans Olav Lahlum Historiker, forfatter og TV-profil Hans Olav Lahlum, mener trenden er at det blir mer åpenhet rundt sykdom og helse blant politiske topper, men at det kan være en vanskelig avveiing. (Emilie Holtet/NTB)

Det kan likevel være vanskelig for personer i maktposisjoner å bestemme hvor mye informasjon de skal gå ut med, ifølge Lahlum.

– Åpenhet om helse kan være en stor avveiing å ta når man sitter i en slik posisjon. I norsk sammenheng har åpenheten om sykdom også endret seg mye. For eksempel hadde Oscar Torp et hjerneslag før han overtok som statsminister i 1951. Det fortalte han aldri til partiledelsen, og heller ikke til sønnene. På den helt motsatte enden av skalaen har vi eksempelet med Kjell Magne Bondevik, som i 1998 ble sykemeldt med depresjon. Det han gjorde for åpenhet om sykdom står det stor respekt av, og han endret samtalen om dette temaet i norsk politikk.

Ikke nødvendigvis sykdom

Selv om det den siste tiden har vært spekulert på om Biden er syk, og ikke bare gammel, peker Lahlum på at presidenten også tidligere i karrieren har sagt feil.

– Biden har alltid vært både distré og sleivete, og hadde en del muntlige tabber da han var 50-60 også. Han er et langt stykke unna sykehjem, men det har blitt mer synlig at han er svekket særlig på dårlige dager. Så er det ganske selvsagt slik at republikanerne har overdrevet helseutfordringene hans, mens demokratene har bagatellisert dem, sier Lahlum, og legger til:

– En av fordelene med demokratiet er at det har valgperioder av avgrenset varighet og her begrensninger på hvor lenge man kan sitte. Det betyr nok at vi vil få se vesentlig yngre kandidater på både demokratisk og republikansk side i 2028. Ingen av de andre aktuelle kandidater fra de to partiene er i 2028 like gamle som Biden og Trump er nå.

Om Biden lider av sykdom, er han ikke i ensomt selskap. En rekke amerikanske presidenter før ham har hatt utfordringer med helsen. Også da de satt som statsoverhode.

President Ronald Reagan (1981-1989) hadde alzheimers, John F. Kennedy (1961-1963) led av Addison’s sykdom, og dårlig helse hele livet. Franklin D. Roosevelt (1933-1945) hadde polio, og Woodrow Wilsons (1913-1921) kone skal ha utført store deler av presidentjobben, da Wilson selv ble delvis lam etter å ha blitt rammet av slag.

Winston Churchill

Heller ikke europeiske ledere har gått fri for sykdom og helseutfordringer. Den kanskje mest prominente politikeren i moderne historie, Winston Churchill, slet mye med depresjon. I tillegg fikk han et hjerteinfarkt under et møte i Det hvite hus i 1941, og ble slagrammet både på ferie i 1949, og igjen mens han var statsminister i 1953. Nyheten om at han hadde hatt slag ble holdt skjult for både parlamentet og offentligheten, som ble fortalt at han bare led av utmattelse.

Winston Churchill Winston Churchill, ble flere ganger rammet av slag. Både før, under, og etter sin siste periode som statsminister. (AP Photo/Ap)

Til tross for en heftig livsstil preget av høy sigarføring, levde Churchill til han ble 90 år gammel.

François Mitterrand

I 1996, et år etter at han gikk av som president i Frankrike, døde François Mitterrand av prostatakreft. Diagnosen hadde vært ukjent for folk flest, og legene hans hadde ifølge forfatter og politiker, David Owen, gått kraftig til verks for å skjule sykdommen. Blant annet skal de ha brukt kleshengere til å henge intravenøs veske til behandlingen av presidenten, for å ikke sette merker med spiker i veggene på ambassader og regjeringsbygg.

17. mai 1995 ønsker avtroppende president Francois Mitterrand (til høyre) etterfølger, Jacques Chirac, velkommen til Elysée-palasset i Paris. (PASCAL PAVANI LIONEL CIRONNEAU/Afp)

Mohammad Reza Pahlavi

Den siste sjahen av Iran, Mohammad Reza Pahlavi, døde av lymfekreft i 1980. En sykdom han i hemmelighet hadde kjempet med i flere år. Det er fortsatt ukjent nøyaktig når han ble diagnostisert med kreft, om han var klar over tilstanden sin, og hvem nær Pahlavi som visste om sykdommen hans.

HISTORISKEBILDER Sjahen av Persia (Iran) med dronning Farah Diba, besøkte Norge i 1961. (Aktuell/NTB)

En forskningsartikkel fra Alexandria Journal of Medicine antyder at internasjonale etterretningsorganisasjoner sannsynligvis var klar over sjahens sykdom, og at han ikke ble behandlet i samsvar med datidens standard for god medisinsk praksis.

John F. Kennedy

Som barn holdt Kennedy på å dø av skarlagensfeber, og hadde også alvorlige fordøyelsesproblemer – mest sannsynlig spastisk kolitt eller irritabel tarmsyndrom, som plaget ham resten av livet, ifølge en artikkel fra PBS NewsHour. Som ung mann led han av urinveisinfeksjoner, betennelse i prostata, og et magesår. Bedre kjent var hans ryggrads- og ryggproblemer, som begynte mens han spilte amerikansk fotball på universitetet. Smertene i korsryggen var så alvorlige, at han først ble avvist av både den amerikanske hæren, og av marinen da han meldte seg frivillig til tjeneste under andre verdenskrig.

MISSILE SITE President John F. Kennedy slet med helseproblemer hele livet. Han ble diagnostisert med Addison's sykdom først som 30-åring. (AP/NTB/Ap)

Da han var 30 år ble Kennedy diagnostisert med Addison’s sykdom av en lege i London. Sykdommen som på norsk kalles binyrebarksvikt, gjør at mangelen på visse hormoner fører til ekstrem tretthet, tap av appetitt, og muskelsvakhet. Ubehandlet kan den være livstruende. Det var først etter at Kennedy ble skutt og drept i 1963, at allmennheten ble gjort kjent med sykdommen hans.

Ronald Reagan

Fem år etter at han hadde fullført sin andre periode som president i USA, ble Ronald Reagan diagnostisert med hjernesykdommen Alzheimers. Sønnen, Ron Reagan, har uttalt at han så tegn på at farens kognitive evner begynte å skorte mot slutten av presidentperioden.

– Det var ikke noe overtydelig, det var ikke sånn at vi lurte på om han husket at han var president. Jeg hadde en anelse om at det kunne være noe som foregikk, uttalte Ron Reagan til ABC News i et intervju fra 2011.

Ronald Reagan President Ronald Reagan ble diagnostisert med Alzheimers etter at han var ferdig som president. I etterkant har kilder nær presidenten sagt at han forandret seg også i tiden han satt som president. (Anonymous/Ap)

Selv om det er lite tungtveiende bevis for at den 40. presidenten i USA led av Alzheimers mens han var øverstkommanderende, fulgte rykter om demens Reagan gjennom hele hans første presidentperiode. Mye av oppmerksomhet ble rettet mot presidentens alder. Den da 69 år gamle Reagan, var den eldste nyinnsatte presidenten på tidspunktet.

Stjeler oppmerksomheten fra politikken

Også i nyere tid har spørsmål rundt toppolitikeres helse stjålet allmennhetens oppmerksomhet. I 2019 skapte det overskrifter da Angela Merkel, daværende forbundskansler i Tyskland, skalv og ristet ukontrollert under en mottakelse for Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj. Det samme skjedde ved to senere anledninger.

– Jeg må leve med dette en stund. Men jeg har det veldig bra. Dere trenger ikke å være bekymret. Jeg tror dette vil forsvinne slik det kom. I mellomtiden er jeg overbevist om at jeg er i stand til å utføre mine oppgaver, uttalte Merkel selv den gangen.

Virus Outbreak Germany Flere velgere var bekymret da tidligere rikskansler i Tyskland, Angela Merkel, ble sette skjelvende i offentligheten i 2019. (Michael Sohn)

Sa ikke fra til sjefen

Åpenhet om egen helse har i USA ikke bare vært et spørsmål rundt Joe Biden den siste tiden.

Forsvarsministeren i USA, Lloyd Austin, ble innlagt på sykehus i en uke, første nyttårsdag i år. Austin hadde gjennomført en operasjon for prostatakreft. Han ble utskrevet fra sykehus, men deretter innlagt igjen på grunn av komplikasjoner. Forsvarsministeren er nummer to kommandokjeden etter presidenten i militære spørsmål.

Russia Ukraine War Military Aid Sa ikke fra om at han var innlagt på sykehus. Forsvarsminister i USA Lloyd Austin, laget overskrifter da det ble kjent at han var innlagt på sykehus. Enda mer oppmerksomhet fikk det at han ikke hadde fortalt verken president Joe Biden, eller andre i administrasjonen om innleggelsen, eller kreftdiagnosen sin. (Mark Schiefelbein/AP)

President Joe Biden fikk ikke vite om innleggelsen før 4. januar, og først fem dager etter dette fikk Biden vite at forsvarsministeren var blitt behandlet for prostatakreft. Det tok nesten en måned før Austin var tilbake på jobb som forsvarsminister etter innleggelsen og det påfølgende bråket.

– Jeg erkjenner at jeg kunne ha gjort en bedre jobb med å sikre at offentligheten ble tilstrekkelig informert. Jeg forplikter meg til å gjøre det bedre, het det i en skriftlig uttalelse fra Austin etter at saken ble kjent.

