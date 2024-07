– Vi er vel en av de få frie scenene i Europa

– Det er mildt sagt en rå prisøkning, sier Tron Furu, styreleder i kulturhuset Hausmania, som omfatter 4.400 kvadratmeter med «fri kultur» sentralt i Oslo.

I 1999 ble huset okkupert av aksjonister som organiserte seg i Bo- og arbeidssamvirket Vestbredden Ve og Vel. Kulturhuset Hausmania ble til i 2000. Oslo kommune overtok eieransvaret for bygningene i Hausmanns gate 34 og Brenneriveien 1 i 2004.

Tron Furu er styreleder på kulturhuset Hausmania, og smir "fri kultur". (Kari Kristensen)

– Da sto det i prospektet at bygningsmassen var av negativ verdi. Altså en utgift for kjøperne. Siden da har det blitt vedlikeholdt av «hippier og punkere», som ikke nødvendigvis sørger for at bygningsmassen er i noe bedre stand enn for ti år siden. Men likevel har takstselskapet Newsec AS sammenlignet kvartalet med Operaen og Sentrum Scene og satt en prislapp på mellom 1,8 og 2,8 millioner kroner som markedsleie. Dette kan i verste fall også bli estimert husleie, tror Furu.

Om Hausmania tar vedlikeholdet selv, er husleia beregnet til 1,8 millioner kroner. Om Oslo kommune skal ta vedlikeholdet, er husleia beregnet til 2,8 millioner kroner. Ingen av delene er aktuelle for styrelederen.

Fikk ny ettårskontrakt

I de 20 årene Hausmania hadde langtidskontrakt, lå de under Eiendoms- og byfornyelsesetaten (Eby). Da kontrakten utløp i 2022, ble de overført til Kulturetaten, og all tradisjon og samhandlingshistorikk de hadde med Eby forvitret, ifølge Furu. Et møte mellom Eby, Kulturetaten og Hausmania kom ikke i stand før lenge etterpå.

I juni var Furu i møte med kulturbyråd Anita Leirvik North (H) og Kulturetaten i Oslo kommune. Møtet resulterte i fornying av samme kontrakt som før, med 5.000 kroner i husleie. Deretter er det avtalt at de møtes igjen til høsten for å forhandle om en mer langsiktig kontrakt.

I referatet fra møtet står det at Kulturetaten sender leiekontrakt til Hausmania for elektronisk signatur før sommeren.

Det står også at Hausmania er ønsket som framtidig leietaker, og at Oslo kommune må gis fullt innsyn i Hausmanias inntekter og framleie-avtaler.

9. juli kom det ny ett-årskontrakt på plass, med samme avtale som før: en årsleie på 5000 kroner.

Furu er fortsatt bekymret for hva som vil skje når ettårskontrakten går ut. Hausmania ønsker seg en 20-årskontrakt med omtrent samme husleie som før, hvis ikke frykter de for framtida.

Kulturhuset Hausmania rommer alt fra billedkunstnere til dansere, musikere, cafenæring og teater. (Kari Kristensen)

– Vi hadde en ganske grei økonomisk situasjon før pandemien. Da hadde vi oppsparte midler på bok. Så kom pandemien og deretter strømkrisa, som tok med seg alt det vi hadde av penger. Så nå må vi bygge fra bunnen igjen, og spille konserter og servere øl på harde livet, sier Furu.

Nå blir det åpent i bakgården hver lørdag fremover.

Om det ender med at Hausmania må betale 1,8 millioner eller 2,8 millioner kroner i husleie, kan det bli kroken på døra for både Café Hærverk, Grusomhetens Teater, Dansens Hus og flere aktører som leier på huset, ifølge Furu.

– Da er det ingen som har råd til å leie her. Vi er veldig billige for Oslo kommune. Vi får 350.000 kroner i driftsstøtte for å drive mange virksomheter her. Så for 350.000 kroner i året får man all den kulturen som det skrytes av i alle manifestene på hjemmesiden til Kulturetaten. Det er vi som gjør det. Det sier seg selv at med millionhusleie, vil det ikke lengre være liv laga for oss, sier Furu.

– Da må vi begynne å søke om 2 og 3 millioner i driftsstøtte hvert år. De tjener jo ikke noe på det, annet enn at det belaster kulturbudsjettet ytterligere.

Avhengige av kvadratmeter

– Det er en veldig fin plass å ha preproduksjon. Det finnes ikke så mange slike lokaler sentralt i Oslo. Vi er midt i hvor alt foregår. Det er inspirerende, sier Nina Mortvedt.

Hun er med i Sanggruppa Små Grå, og øver inn forestillingen «Midt i lyden av A» som har premiere på Oslo Jazzfestival 15. august. Og øvingslokalet de står i er Dansens Hus, som leier lokaler på Hausmania.

Det øves vokal og dans til Oslo Jazzfestival. Foran: Siri Jøntvedt – dans, Bak: Benedikte Kruse – vokal, Mai Elise Solberg – vokal og Nina Mortvedt – vokal. (Kari Kristensen)

– Argumentasjonen for at vi skulle få lav leie, er at vi er avhengig av kvadratmeter som dansere, og disse rommene er det manko på. Vi er nødt til å ha det billig for å holde på. Det er da vi har mulighet til utvikle forestillinger som har godt materiale, sier Siri Jøntvedt, leder i Dansens Hus.

Jøntvedt, som er dansekunstner og koreograf, har vunnet flere priser.

– Oslos kulturliv taper

Hausmania har rundt 90 medlemmer, og flere av disse er grupper som band eller dansekompanier med mange medlemmer, slik at huset til tider rommer 400 kulturaktører. Alt fra dansere til billedkunstnere, skuespillere, teater, musikere og utelivsnæring.

Formålet til Hausmania er å tilby billige lokaler til kunstnere, jevnført med de kulturpolitiske analysene til forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforsking.

– Den naturlige konsekvensen av det er at leieprofilen også legger føringer for det programpolitiske hos oss. (Ved en høyere husleie) er vi nødt til å kjøre techno, disco og mainstream for å selge mer. Høy husleie er en dødsdom for smal kultur, sier Furu.

– Vi tar vare på en del av kultursegmentet som er utenfor mainstream. Det hadde vi aldri kunnet tatt oss råd til med den nye estimerte husleia. Vi er også lavterskelplassen hvor mange starter før de blir store. Så det er Oslos kulturliv som taper på dette, sier Furu.

Grusomhetens Teater holder til på Hausmania. (Kari Kristensen)

Furu mener Oslo kommune ikke er alene om å behandle den frie kulturen på denne måten. Han mener det går et lignende spøkelse gjennom hele Europa, noe som kun skaper rom for mainstream kultur. Kjeder og store gallerier er vinnerne.

– Catsmusikaler og lignende vil jo fortsette uten oss. Den offentlige markedsstyrte kulturen vil jo leve videre. Vi er ikke kuratert. Vi er vel en av de få frie scenene i Europa. Om alt går vår vei, får vi lav husleie. Da kjører vi på med å skape kultur.

Hausmania har flere planer med andre aktører i området, som kunstskoler, og inkluderende tiltak for innvandrere og flyktninger, som er avhengig av lav husleie for at det skal bli noe av.

I tillegg merker Hausmania at det er svært stor mangel på egnede produksjonslokaler for kultur i Oslo. Det er nemlig lang søknadskø for å få leie rom på Hausmania, og Furu sier at køene blir stadig lengre. De merker også at folk blir fattigere. Å sette opp ølprisen var ikke populært.

– Plan B, om det går så langt, er å gjøre motstand. Vi gir oss ikke, sier Furu.

Oslo kommune: – I dialog

Stein Slyngstad, direktør for Kulturetaten i Oslo kommune, sier at kommunen er i god dialog med Hausmania, og at de skal ha et nytt møte med dem til høsten.

– Hvorfor vurderer kommunen å øke husleia til Hausmania?

– Dagens leiekontrakt med Hausmania utløper 31. desember i år, og partene er enige om å forlenge leiekontrakten med ett år på samme vilkår som i dag. Hensikten med forlengelsen er å ha god tid til å forhandle fram en ny leiekontrakt. Vilkår i ny leiekontrakt blir forhandlingstema mellom partene, og ingen vilkår er avklart på dette tidspunktet. Heller ikke nivået på framtidig offentlig støtte, svarer Slyngstad.

– Hvorfor har takstselskapet vurdert husleia? Er det sannsynlig med ei husleie på 2,8 millioner kroner?

– Kulturetaten innhentet i 2023 en markedsleie-vurdering som ledd i å avklare økonomiske forhold rundt leieforholdet. Det er viktig for begge parter at framtidig leiekontrakt skjer innen lovlige rammer for offentlig støtte, svarer Slyngstad.

