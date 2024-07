President Joe Biden: – Det er ingen konger i USA

Med et flertall på seks av ni dommere, besluttet USAs høyesterett at en president ikke kan straffeforfølges for «offentlige handlinger». Noen total immunitet er det ikke, men eksperter mener skaden allerede er gjort.

– Hvis en fremtidig president som sitter i Det ovale kontor skulle ønske å begå forbrytelser, inkludert å undergrave et valg, eller forbli ved makten mot det amerikanske folkets vilje, mener jeg denne kjennelsen kan gi veiledning for det, sier David Becker, administrerende direktør for Center for Election Innovation and Research, til The Washington Post.

Bakgrunnen for kjennelsen kommer etter at tidligere president Donald Trump har påstått at presidenter har full immunitet mot rettsforfølgelse i forbindelse med anklagene rettet mot ham for valginnblanding i 2020.

Amerikansk høyesterett er noe mer tilbakeholden, og sier at selv om man som president ikke kan straffeforfølges for «offentlige handlinger», kan man se for seg å straffeforfølge en president for ulovlige handlinger begått som privatperson. Hvor disse grensene går er det imidlertid ingen klar forståelse av, og høyesterett mener den skjønnsvurderingen må foretas av lavere rettsinstanser.

Kjennelsen gjør det vanskelig å se for seg at saken mot Donald Trump etter kongresstormingen 6. januar i 2020 kommer opp for noen domstol før valget 5. november.

---

Fakta om USAs høyesterett

Høyesterett har svært stor innflytelse i USA. Domstolen har siste ord når det gjelder omstridte lover og behandler konflikter mellom delstater og den føderale regjeringen.

Alle høyesterettsdommere sitter på livstid etter å ha blitt nominert av presidenten og godkjent av Senatet.

I dag er 6 av 9 høyesterettsdommere oppnevnt av republikanske presidenter.

3 av de sittende dommerne er oppnevnt av tidligere president Donald Trump.

---

Jubel og forslag om riksrett

Reaksjonene på høyesteretts kjennelse har ikke latt vente på seg, verken fra Trumps motstandere eller fra den tidligere presidenten selv. På Trumps egne sosiale plattform skriver han at beslutningen er en stor seier for grunnloven og demokratiet.

Donald Trump med jubel på sin egen sosiale plattform Truth Social, etter høyesteretts kjennelse mandag. (Skjermdumpo)

Kongressmedlem Alexandria Ocasio-Cortez, fra Det demokratiske partiet, kunngjorde mandag at hun vil fremme forslag om riksrett mot minst én dommer i Høyesterett i kjølvannet av beslutningen om å gi delvis immunitet til tidligere president Trump etter anklagene om forsøk på å omgjøre valgresultatet i 2020.

– Kjennelsen representerer et angrep på amerikansk demokrati. Det er opp til Kongressen å forsvare vår nasjon mot denne autoritære overtakelsen, skriver Ocasio-Cortes på X.

Hun spesifiserte ikke hvilken eller hvor mange av dommerne hun vil rette seg mot i en eventuell riksrettssak.

Demokrat og kongressmedlem, Alexandria Ocasio-Cortez, skriver på X at hun ønsker å åpne riksrettssak mot høyesterettsdommere. (Skjermdump)

Biden: – Det er ingen konger i Amerika

I en kort, men kraftfull pressekonferanse mandag kveld, sier president Joe Biden at høyesteretts kjennelse, etter alle praktiske formål, fjerner alle grenser for hva en president kan gjøre. Han understreket samtidig at ingen er hevet over loven i USA.

– Vår nasjon er grunnlagt på prinsippet om at det ikke er noen konger i Amerika. Hver og en av oss er like for loven, og ingen er hevet over den. Selv ikke presidenten i USA, sa Biden.

President Joe Biden bemerket også at avgjørelsen betyr at det er svært lite sannsynlig at Donald Trump vil bli tiltalt før valget i november, noe han kalte en forferdelig urett mot folket i denne nasjonen.

