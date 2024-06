Festivalmote: Band-T-skjorter er blitt et basisplagg i sommergarderoben

Sommer betyr festivaler, favorittartister og en mulighet til å ikle seg favorittbandets T-skjorte, enten det er en du nettopp har kjøpt fra merch-standen eller en som har sett bedre dager. Tidligere var denne typen promo-trøyer en måte å signalisere musikksmak, men med årene har stadig flere kjede- og fast fashion-merker begynt å selge band-T-skjorter.

BBC melder at kjeden Primark nylig lanserte sitt nyeste sortiment med blant annet T-skjorter med Green Day- og The Rolling Stones-trykk, og andre hurtigmotemerker som H & og BooHoo – som lanserte en collab med punkbandet The Offspring – har også kastet seg på bølgen. I kjedebutikkene kan du vanligvis få en band-T-skjorte for en brøkdel av det du ville betalt i en offisiell merchbod, noe som gjør dem mer tilgjengelige for mange, og også til en motegreie.

Er band-T-skjorter mer enn mote? Her er det i hvertfall dypere mening, blant fansen til det tyske bandet "Die Krupps" under en konsert i Danmark. (TORBEN CHRISTENSEN/AFP)

Men, ikke alle syns det er ok at folk går rundt med logo eller bilder av artister på brystet. Det kan være mye snobberi rundt denne typen T-skjorter, spesielt hvis de bæres av noen som ikke kjenner til musikeren eller artisten som er avbildet på skjorta.

– Er band-T-skjorter noe mer enn bare et plagg? – Ja, klart, det er en beskjed, men, kun for de som er ekte kjernefans av band, sier moteteoretiker Pia Henriksen til Dagsavisen.

Moteteoretiker Pia Henriksen hadde lenge helt dilla på rosa i alle nyanser. (Sissel Hoffengh)

– Jeg hørte nylig en samtale, inne på H & , mellom en ansatt og en venninne, hun bare: «Wow, kul tskjorte!» Venninnen svarte: «takk, aner ikke hvem bandet er da, men digger mønsteret!» Det var Guns N’Roses, så jeg. Dette sier vel mye om hvor utbredt band-skjorter er som moteplagg for noen, mens det for andre er hardcore identitet, med autentisk merch fra band, som kanskje ikke eksiterer lenger heller, sier moteteoretiker Pia Henriksen.

US-AUCTION-MUSIC-ROCK Samleobjekt: denne vintage David Bowie Ziggy Stardust-trøya er blitt et samleobjekt som er verdt ti-tusenvis av kroner. (EMMANUEL DUNAND/AFP)

BBC Newsbeat tok seg en tur på Download Festival for å snakke med noen av de kommende artistene for å høre hva de mener. Lucas Woodland, frontfigur i rockebandet Holding Absence, forteller at han som barn ikke hadde råd til musikkmerch.

– Men du kan gå inn på H & og kjøpe en Smashing Pumpkins-skjorte for åtte pund, det er helt utrolig, sier han om fast fashion-kjeden, men legger til at han forstår fansenes frustrasjon, og at det er en hårfin grense når det gjelder å gå med bandskjorter.

– For noen er dette er band som betyr alt for folk, og det kan provosere når noen ser det som en motegreie, sier han.

Knife Bride-forsanger Mollie Clack og gitarist Sean Windle synes det er to sider av samme sak:

– Noen ganger kan mote og musikk henge sammen, sier Mollie.

Swiftie-style: en Taylor Swift-fan har pyntet seg med promosjorte foran visningen av filmen "Taylor Swift: The Eras Tour". (JADE GAO/AFP)

Sean Windle blir ikke så glad når han går inn i en motebutikk og ser en Slipknot-T-skjorte, men Mollie tror det kan vekke nysgjerrighet.

– Noen kan kjøpe en band-T-skjorte for så å gå og lytte til musikken deres på bakgrunn av den, sier Mollie. Hun innrømmer at hun bruker T-skjorter med black metal-band hun ikke kjenner, fordi hun liker designet deres.

– Men jeg sjekker bandet først, sier hun.

Det er det god grunn til, slik popstjernen Zara Larsson fikk erfare. Hun måtte be om unnskyldning for at hun hadde på seg et antrekk med albumgrafikk av den norske metalgruppen Burzum, som er kjent for å ha nynazistiske holdninger.

De som vet, vet

– Noen av kjedebutikkene har solgt Stones-, Kiss- og Metallica-skjorter og mange yngre forbrukere vet kanskje engang ikke hvem disse artistene er?

– Nettopp. For dem er det bare mønster. Men ikke helt, for band-T-skjorter var og er motkultur og subkultur som har blitt mainstream, og mote. Indie er også mote, noe som gjør det enda viktigere for de som vil ha ekte, autentisk vare å ha nettopp det, mens de som kjøper det på H & beviser at de absolutt ikke skjønner noen ting eller eventuelt ikke bryr seg. Det er nok tøffest for de som vil vise at de er ekte tilhengere av bandet, at de ikke blir utvannet og tatt for å være hodeløse, sier Pia Henriksen.

– For hvem er det innafor å gå med band-T-skjorte, da?

– Det kan alle, for festival/konsert-merch har også blitt mote og fått en egen kommersiell stil. Men de som vet, de vet, sier Pia Henriksen.

