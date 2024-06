Vil vinne valget på Tik Tok

– Vi må være der ungdommen er, sier statsminister Jonas Gahr Støre til Dagsavisen, og bekrefter at han nå har hatt sin debut på TikTok.

Han skal verken danse, gjøgle eller gjøre seg til, men snakke om politikk til unge velgere. Mange av de vi kan kalle «TikTok-velgerne» forsvant til høyresiden i fjorårets kommunevalg, og for første gang på mange år ble ikke AUF landets største ungdomsparti.

Pensjon og forsvar

Støre har nettopp gjort seg ferdig med sin halvårlige pressekonferanse, der han lister opp det han mener regjeringen har fått til siden nyttår. Han trekker spesielt fram pensjonsforliket og Forsvarets langtidsplan som de politikkområdene han er aller mest fornøyd med av de 150 sakene regjeringen har levert dette halvåret. Han roste både Høyres Ine Marie Eriksen Søreide og Ap- og Sp- politikere på Stortinget som sammen fikk til det enstemmige forliket om forsvarssatsingen i årene framover.

Han vegret seg tydelig for å si hva regjeringen ikke har levert topp på denne våren.

– Vi hadde streik noen dager som gjorde at vi ikke fikk levert perspektivmeldingen før sommeren. Men den kan vi levere etter sommeren, sa statsministeren bekymringsløst.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier – ansatte spiste maten hennes

22 prosent

Støre virket også styrket i troen på at det skal la seg gjøre å bli gjenvalgt i 2025 – på tross av tre turbulente år i regjering med dårlige målinger.

Meningsmålingen fra Norstat som kom samme morgen som denne viktige pressekonferansen gjorde visst godt. Arbeiderpartiet kunne notere en framgang på 2,4 prosent, at avstanden til Høyre har krympet og at Frp faller litt for første gang på lenge.

Støre fikk en helt egen varme i stemmen på pressekonferansen hver gang han sa «22 prosent», og forsnakket seg da han skulle snakke om å vinne stortingsvalget i 2025: «Valget i 2022», sa Støre.

Man han vil ikke helt være med på at han jubler så mye for 22 prosent.

– Jeg er jo nødt til å forholde meg til 5–6 målinger i måneden, og den som spør forventer at jeg tror på hver måling. Jeg har jo stått her på halvårlige oppsummeringer og fått målinger i fanget på 14 prosent. Men 22 prosent viser at vi har en vei å gå oppover, og at det er mulig, sier Støre til Dagsavisen.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Statsministeren oppsummerer første halvår 2024 Støre virket mer optimistisk enn på lenge da han møtte pressen før sommeren. (Cornelius Poppe/NTB)

Må ut til folket

Han erkjenner at både han og Ap også har en vei å gå når det gjelder å nå ungdommen, og at denne velgergruppen kan bli viktig å vinne tilbake før 2025.

– En av grunnene til at gjorde det for dårlig blant ungdommen i valget sist var at vi ikke var der de var i tilstrekkelig grad. Vi må erkjenne at sosiale medier er en av del av ungdommens omgangskrets. Det er derfor jeg nå skal snakke politikk på TikTok, der to millioner nordmenn er, sier Støre.

– Jeg mener jo Ap må være der folk er, enten det er på kjøpesentre, skolen eller på husbesøk – og også på sosiale medier, sier statsministeren, og legger til:

– Jeg har hatt min første opptreden på TikTok, og det skal nok bli mange skudd på mål og kanskje noen utenfor.

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Kan gjøre susen

Men Støre tror nok ikke det holder å bare snakke litt på TikTok for å vinne stortingsvalget i 2025.

Hans plan er at det nye langtidsprogrammet som kommer til høsten skal gjøre susen. Arbeidet med det har blitt ledet av nestleder Tonje Brenna.

– Nå leverer vi programmet vårt over sommeren til behandling i partiet. Det tror jeg blir en veldig viktig markering av framtidsvisjonen vår for 2025-2029, mener Støre.

– Slik var det før valget i 2021, engasjementet rundt det programmet vi kom med da, ga oss det løftet vi fikk fra 17 til 27 prosent det siste halvåret før valget. Så jeg har tro på at det programmet blir viktig.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Skal få bedre råd

Som statsminister mener Støre at han kan bidra til framgang for partiet ved å bidra til et vendepunkt i økonomien. han satser på at folk får bedre råd ved at kjøpekraften øker, at renta begynner å gå ned i de kommende månedene og at regjeringens velferdspolitikk vil gi småbarnsfamiliene bedre råd.

– Så er det noen store områder knyttet til sikkerhet og trygghet for Norge hvor vi må vise stødig hånd, trygghet i kampen mot kriminalitet, for og så brenner jeg særlig for klima. At vi kan kutte utslipp, skape jobber og vise det. Jeg mener vi også ser positive tegn der, sier Støre.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen