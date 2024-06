Listene har talt: Eminem er tilbake

Den amerikanske rapperen Eminem har ikke vært ute med ny musikk på fire år. Hans siste låt «Houdini» som ble sluppet nylig, topper nå listene i Storbritannia, skriver BBC.

Han er samtidig på andreplass i USA, bak Post Malone og Morgan Wallen med deres låt «I Had Some Help», ifølge Billboard.

I sangen refererer Eminem alt fra Harry Houdini, som sangen er oppkalt etter, til the Black Eyed Peas, Megan Thee Stallion, Dr. Dre og sin egen manager Paul Rosenberg.

I sangen kan man høre flere kjente takter fra artistens tidligere låter «Without Me», «My Name is» og «Just Lose it» og han spør sågar sitt unge selv: «hva ville han ha syntes om framtiden?». Og ville han kalt verden gay? Ja, som i glad altså.

Eminems comeback-single har mottatt blandede tilbakemeldinger, der noen mener at han går for langt med i teksten enkelte steder. En av linjene som har vakt mest oppsikt er den om ovennevnte Megan Thee Stallion, hvor Eminem stiller spørsmål til om et samarbeid med henne ville resultert i «a shot at a feat». Linjen refererer til at Megan ble skutt i foten av den canadiske rapperen Tory Lanez og en mye omtalt påfølgende rettssak.

«Houdini» av Eminem. (Universal)

Flere av de som skryter av «Houdini», roser blant annet Eminem for at han tar et oppgjør med hvor «Woke» verden har blitt, mens mye av kritikkene handler om at deler av teksten er drøy og at enkelte av linjene kunne blitt utelatt, uten at det hadde gått noe utover kvalitet på resten av låten.

Houdini er en del av albumet «The Death of Slim Shady (Coup de Grace)», som ventes senere i sommer. Ifølge Variety er lite kjent om albumet, som er Eminems 12. i rekken. Den følger etter hans 2020-skive «Music to Be Murdered By», som gikk rett til topps på albumlisten i USA, skriver NTB.

Houdini baserer seg på Steve Miller Bands låt «Abracadabra» som var en stor hit i 1982, og toppet blant annet de amerikanske listene to uker sommeren samme år.

Sists gang Eminem var i Norge var i 2018 da han holdt konsert på Voldsløkka i Oslo. Konserten fikk terningkast 5 av Dagsavisens anmelder.

Totalt har 51-åringen solgt over 220 millioner plater siden debutalbumet Infinite i 1996. På Spotify har han i overkant av 48 milliarder avspillinger og er dermed tidenes sjuende mest strømmede artist.

